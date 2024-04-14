Нетерпеливый юнец разгневал воронежца в пункте выдачи заказов

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Конфликт произошёл из-за несоблюдения очереди.
В ПВЗ образовалась небольшая очередь из трёх человек. Когда мужчина в кепке получил заказ, подросток протянул свой телефон, чтобы оператор могла отсканировать код заказа.
Мужчина, стоявший рядом, с такой силой толкнул руку юноши, что он выронил телефон. После посетитель ПВЗ начал общаться с подростком на повышенных тонах и предлагал что-то ему объяснить.
Когда парень что-то ответил мужчине, возможно — огрызнулся, агрессор и вовсе чуть не накинулся на подростка. В этот момент оператор принесла заказ взрослого воронежца и он удалился.
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Метки: Видео Воронеж Телефон выбил из рук конфликт маркетплейс неадекват очередь пункт выдачи заказов
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А, мужик купит новый телефон, это без разговоров.