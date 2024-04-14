Нетерпеливый юнец разгневал воронежца в пункте выдачи заказов

В ПВЗ образовалась небольшая очередь из трёх человек. Когда мужчина в кепке получил заказ, подросток протянул свой телефон, чтобы оператор могла отсканировать код заказа.

Мужчина, стоявший рядом, с такой силой толкнул руку юноши, что он выронил телефон. После посетитель ПВЗ начал общаться с подростком на повышенных тонах и предлагал что-то ему объяснить.

Когда парень что-то ответил мужчине, возможно — огрызнулся, агрессор и вовсе чуть не накинулся на подростка. В этот момент оператор принесла заказ взрослого воронежца и он удалился.