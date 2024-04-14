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Нетерпеливый юнец разгневал воронежца в&nbsp;пункте выдачи заказов

Нетерпеливый юнец разгневал воронежца в пункте выдачи заказов

Автор:
14 апреля 2024 10:54
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Воронеж   Телефон   выбил из рук   конфликт   маркетплейс   неадекват   очередь   пункт выдачи заказов   
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Конфликт произошёл из-за несоблюдения очереди.

В ПВЗ образовалась небольшая очередь из трёх человек. Когда мужчина в кепке получил заказ, подросток протянул свой телефон, чтобы оператор могла отсканировать код заказа.


Мужчина, стоявший рядом, с такой силой толкнул руку юноши, что он выронил телефон. После посетитель ПВЗ начал общаться с подростком на повышенных тонах и предлагал что-то ему объяснить.


Когда парень что-то ответил мужчине, возможно — огрызнулся, агрессор и вовсе чуть не накинулся на подростка. В этот момент оператор принесла заказ взрослого воронежца и он удалился.

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Метки: Видео   Воронеж   Телефон   выбил из рук   конфликт   маркетплейс   неадекват   очередь   пункт выдачи заказов   
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4  комментария
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61k
turyst 36 минут назад
Я правильно понимаю, что переевший рыбного супа молодой человек лез без очереди, а когда получил отпор, стал грозить написать заявление в полицию?
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12k
MPEG-8 14 минут назад
Эти ППЗ прямо магниты для больных, психов и просто дебилов.
А, мужик купит новый телефон, это без разговоров.
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2k
Мария Коненкова 14 минут назад
Мужик прав на 100% и действия его правильные на 100%. Переевший ухи зуммер стоящего впереди него человека как такого же, ожидающего своей очереди, клиента не воспринял, поэтому мужик напомнил, что он тут вообще-то не мебель. При этом не бил, не матерился, всё по закону. А очкастые дохляки очень забавны в своей святой уверенности, что "заявление в полицию" автоматически решает все неприятности. Вопросы только к операторше, какого чёрта потакает всяким, почему готова была обслужить без очереди. Видимо, сама такая же зуммерша. Всё можно, "мы в своём праве", "будь проще", и т.д.
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1k
Vadynik 20 минут назад
малолетка вылезла с интернета и не понимает как надо себя вести
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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