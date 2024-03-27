В Северной Корее ведущему британского шоу о садоводстве заблюрили джинсы

Британского телеведущего-садовода подвергли цензуре ниже пояса на северокорейском ТВ. Все дело в джинсах, которые являются «символом американского империализма», пишет The Guardian.

Шоу «Би-би-си» с Аланом Титчмаршем «Секреты сада» начали показывать в КНДР в 2022 году.

Получены ли были права на трансляцию, неизвестно, но КНДР регулярно показывает в эфире «политически нейтральный» зарубежный контент.

Цензура одежды – часть кампании по защите северокорейцев от вредного влияния западной культуры, стартовавшей еще при Ким Чен Ире, отмечает газета. И хотя нынешний лидер Ким Чен Ын разрешил использовать в стране фургоны Ford и является фанатом НБА, он предостерег от того, чтобы буржуазная культура и «антисоциальное поведение» подрывали социализм в Северной Корее.