В Северной Корее ведущему британского шоу о садоводстве заблюрили джинсы

Штаны мужика подвергли цензуре потому что джинсы запрещены в стране с 90-х годов в рамках борьбы с капитализмом.
Британского телеведущего-садовода подвергли цензуре ниже пояса на северокорейском ТВ. Все дело в джинсах, которые являются «символом американского империализма», пишет The Guardian.
Шоу «Би-би-си» с Аланом Титчмаршем «Секреты сада» начали показывать в КНДР в 2022 году.
Получены ли были права на трансляцию, неизвестно, но КНДР регулярно показывает в эфире «политически нейтральный» зарубежный контент.
Цензура одежды – часть кампании по защите северокорейцев от вредного влияния западной культуры, стартовавшей еще при Ким Чен Ире, отмечает газета. И хотя нынешний лидер Ким Чен Ын разрешил использовать в стране фургоны Ford и является фанатом НБА, он предостерег от того, чтобы буржуазная культура и «антисоциальное поведение» подрывали социализм в Северной Корее.
Источник:
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Даже не знаю, что лучше