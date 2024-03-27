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В Северной Корее ведущему британского шоу о садоводстве заблюрили джинсы

В Северной Корее ведущему британского шоу о садоводстве заблюрили джинсы

Автор:
27 марта 2024 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   ведущий   джинсы   заблюрили   капитализм   маразм   новости   
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Штаны мужика подвергли цензуре потому что джинсы запрещены в стране с 90-х годов в рамках борьбы с капитализмом.

Британского телеведущего-садовода подвергли цензуре ниже пояса на северокорейском ТВ. Все дело в джинсах, которые являются «символом американского империализма», пишет The Guardian.

Шоу «Би-би-си» с Аланом Титчмаршем «Секреты сада» начали показывать в КНДР в 2022 году.


Получены ли были права на трансляцию, неизвестно, но КНДР регулярно показывает в эфире «политически нейтральный» зарубежный контент.


Цензура одежды – часть кампании по защите северокорейцев от вредного влияния западной культуры, стартовавшей еще при Ким Чен Ире, отмечает газета. И хотя нынешний лидер Ким Чен Ын разрешил использовать в стране фургоны Ford и является фанатом НБА, он предостерег от того, чтобы буржуазная культура и «антисоциальное поведение» подрывали социализм в Северной Корее.

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Метки: Видео   ведущий   джинсы   заблюрили   капитализм   маразм   новости   
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8  комментариев
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38k
Андрей Иванов Час назад
У нас курево квадратят. И не поймёшь теперь, что Шерлок делает - курит, или член сосёт

Даже не знаю, что лучше
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350
dasn7 Минуту назад
Борьба по факту с генуэзской парусиной, из которой в 19 веке решили делать комбинезоны для шахтёров, укрепляя карманы клёпками.
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21k
Александр 20 минут назад
Опять не даёт покоя либшизе Сев Корея
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20k
Bill 23 минуты назад
А в Южной Корее совсем недавно из западных фильмов вырезали все голые сиськи, сцены жестокости и "неприличные" сцены. Особенно забавно боевики смотреть: герой замахивается - и сразу новая сцена. Даже непонятно: кого-то ударить хотел или затылок почесать.
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36k
Fat Lynx Час назад
И что? В каждой избушке свои погремушки...
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1813 постов (1527 в горячем)

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