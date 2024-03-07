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Сообщество Без кота и жизнь не та 2110 постов • 506 подписчиков подписаться
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Пушистый дизайнер за работой

Пушистый дизайнер за работой

Автор:
07 марта 2024 07:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   в мире   джинсы   кот   
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Многие люди готовы платить крупные суммы за дырявые джинсы, но автор видео нашел способ получить модные штаны практически бесплатно. Для этого ему понадобилась лазерная указка и острые когти кота.

Рваные джинсы регулярно мелькают в трендах — они то выходят из моды, то снова в нее возвращаются. Разница лишь в том, какого они вида и каким способом порваны.

Вот, например, в этом видео предложили оригинальный способ превратить обычные джинсы в трендовые рваные с помощью… котика. Джинсы прикрепили к стене и начали светить на них указкой, чтобы пушистый пустил свои коготки в ход.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   в мире   джинсы   кот   
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2  комментария
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314
Сергей 20 минут назад
Какой идиот придумал ходить в рваных джинсах? Наверное тот же что и придумал ходить в грязных.
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vasilykopkov 38 секунд назад
Результат выглядит как дерьмо.
Бомж-стайл...
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Себастьян Перейра

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