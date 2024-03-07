Пушистый дизайнер за работой

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Многие люди готовы платить крупные суммы за дырявые джинсы, но автор видео нашел способ получить модные штаны практически бесплатно. Для этого ему понадобилась лазерная указка и острые когти кота.
Рваные джинсы регулярно мелькают в трендах — они то выходят из моды, то снова в нее возвращаются. Разница лишь в том, какого они вида и каким способом порваны.
Вот, например, в этом видео предложили оригинальный способ превратить обычные джинсы в трендовые рваные с помощью… котика. Джинсы прикрепили к стене и начали светить на них указкой, чтобы пушистый пустил свои коготки в ход.
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