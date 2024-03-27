Озорные коты оставили след в истории

Стройка и ремонт — одни из самых нервных и волнительных мероприятий. В том числе потому, что невозможно заранее просчитать все факторы, которые могут помешать благоприятному итогу.

В случае на видео хорошему бетонному покрытию помешало два пушистых обстоятельства непреодолимой силы, которые решили порезвиться по свежему бетону. Интересно, подходит ли такая ситуация под соответствующий пункт договора с подрядчиками?