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Сообщество Без кота и жизнь не та 2191 пост • 509 подписчиков подписаться
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Озорные коты оставили след в истории

Озорные коты оставили след в истории

Автор:
27 марта 2024 07:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Курьезы   бетон   животные   кот   кошка   рабочие   
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Уличные коты решили прогуляться по недавно залитой раствором площадке. Один из рабочих запечатлел неприятный сюрприз.

Стройка и ремонт — одни из самых нервных и волнительных мероприятий. В том числе потому, что невозможно заранее просчитать все факторы, которые могут помешать благоприятному итогу.

В случае на видео хорошему бетонному покрытию помешало два пушистых обстоятельства непреодолимой силы, которые решили порезвиться по свежему бетону. Интересно, подходит ли такая ситуация под соответствующий пункт договора с подрядчиками?

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Метки: Видео   Курьезы   бетон   животные   кот   кошка   рабочие   
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24k
hebpat 2 часа назад
след на древнеримской черепице
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6k
hhwost 44 минуты назад
что делать, незастывший бетон так и манит... соблазнитель...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3607 постов (3568 в горячем)

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