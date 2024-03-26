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Патрик Бейтман в наушниках: история появления мема

Патрик Бейтман в наушниках: история появления мема

Автор:
26 марта 2024 16:37
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Мемостория   Мемы   Патрик Бейтман   история мемов   кристиан бейл   наушники   
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Патрик Бейтман — один из немногих музыкальных мемов, которые не имеют с музыкальной индустрией ничего общего.
В оригинальной сцене фильма "Американский психопат", главную роль в котором сыграл Кристиан Бейл, звучит композиция "Walking On Sunshine" Katrina and the Waves.
Мем с наушниками появился 5 декабря 2020 года, когда юзер AlmightySpartan опубликовал на сайте IFunny фрагмент фильма с изменённой песней. AlmightySpartan использовал трек "Peroxide" исполнителя Ecco2k. Довольно быстро появились самые разные пародии.

Особую популярность мем завоевал на Youtube и в Тиктоке.
Появлению данного мема способствовал сам фильм, который показал котраст между брутальным персонажем и той музыкой, которую он предпочитает.

Годный мем?

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Метки: Мемостория   Мемы   Патрик Бейтман   история мемов   кристиан бейл   наушники   
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KotSkripaley 56 минут назад
Пересматривал недавно, в первый раз не понял, а во второй, как понял!!!
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 679 постов (673 в горячем)

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