Патрик Бейтман в наушниках: история появления мема

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Патрик Бейтман — один из немногих музыкальных мемов, которые не имеют с музыкальной индустрией ничего общего.
В оригинальной сцене фильма "Американский психопат", главную роль в котором сыграл Кристиан Бейл, звучит композиция "Walking On Sunshine" Katrina and the Waves.
Мем с наушниками появился 5 декабря 2020 года, когда юзер AlmightySpartan опубликовал на сайте IFunny фрагмент фильма с изменённой песней. AlmightySpartan использовал трек "Peroxide" исполнителя Ecco2k. Довольно быстро появились самые разные пародии.
Особую популярность мем завоевал на Youtube и в Тиктоке.
Особую популярность мем завоевал на Youtube и в Тиктоке.
Появлению данного мема способствовал сам фильм, который показал котраст между брутальным персонажем и той музыкой, которую он предпочитает.
Годный мем?
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