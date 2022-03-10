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Мужчина забыл подключить наушники и развеселил пассажиров

Мужчина забыл подключить наушники и развеселил пассажиров (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 марта 2022 09:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   а мире   видео   люди   наушники   пассажир   прикол   смартфон   
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Мужчина решил расслабиться и послушать музыку, но не тут-то было. Герой видео обратил внимание, что на него с улыбкой смотрят несколько молодых людей и начал искать подвох.
Невнимательный мужчина решил немного расслабиться в дороге.

Источник:

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Метки: Юмор   а мире   видео   люди   наушники   пассажир   прикол   смартфон   
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6  комментариев
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943
Лебовски 51 минуту назад
Ну то, что у европейцев есть чувство юмора - это нормально. Но вот штаны, заправленные в носки!!!!!!! И ноги на мягкую оббивку сиденья - полное отсутствие воспитания. По крайней мере у этого индивида.
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3
Motorola 5 минут назад
У них там стройка что ли ?
Что они как маляры то одеты ?
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27k
lem02 14 минут назад
Честно - соскучился по доброму и искреннему смеху.
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15k
ВОВЧЕГ Полчаса назад
"Посади свинью за стол, она и ноги на стол"
Мало того что сами выглядят как свиньи еще и копыта свои задирают.
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14k
Объект реальности 38 минут назад
Ногу на сидушку поставил, что за свиньи.
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27k
СпящийКрасавец 2 часа назад
Друг Якубени?
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