Мужчина забыл подключить наушники и развеселил пассажиров

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Мужчина решил расслабиться и послушать музыку, но не тут-то было. Герой видео обратил внимание, что на него с улыбкой смотрят несколько молодых людей и начал искать подвох.
Невнимательный мужчина решил немного расслабиться в дороге.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Что они как маляры то одеты ?
Мало того что сами выглядят как свиньи еще и копыта свои задирают.