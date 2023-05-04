Мемные расследования: история появления мема про дичь

Эти руки не для скуки или мой способ борьбы с весенней хандрой

"Аэропорт — это туда". Пользователи сети высмеяли сборную Германии по футболу, вылетевшую с...

Джеймс Кэмерон привлек судмедэкспертов, чтобы доказать, что герой ДиКаприо в "Титанике" выжить...

Время летит незаметно

Главный музыкальный мем о неловких ситуациях сыграли на балалайке

Забавные открытки с мемами