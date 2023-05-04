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Мемные расследования: история появления мема про дичь

Мемные расследования: история появления мема про дичь

Автор:
04 мая 2023 20:29
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 2015 год   Мемостория   Мемы   история мемов   ты втираешь мне какую-то дичь   удобрения   
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Фраза "Ты втираешь мне какую-то дичь" стала мемом в 2015 году. Фраза появилась благодаря ролику, который посмотрели более 43 000 человек.
Мем появился благодаря диалогу колоритных персонажей из ролика, обсуждающих бизнес-модель по реализации удобрений. В коротком ролике один из героев (Аркадий Давидович) старается объяснить второму пользу от продажи удобрений на основе мочи Константину Ступину.

Считается, что данный ролик является постановочным, но это не отменяет его вирусности.
Автор фразы Константин Ступин был известен в узких кругах благодаря своей музыкальной деятельности. Константин умер 17 марта 2017 года.

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Метки: 2015 год   Мемостория   Мемы   история мемов   ты втираешь мне какую-то дичь   удобрения   
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6  комментариев
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3k
Trilik 39 минут назад
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8k
Александр Маслов 2 минуты назад
Он ближе к Року, чем клоун Гребенщиков Б....
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13k
Пук Полчаса назад
Там еще второй кадр был. Смешные вещи делали. К сожалению оба уже отошли в мир иной

Ссылка youtu.be
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9k
Copycat Полчаса назад
мне говорили как то что это актеры и постановка, а я не верил)
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3k
Капитошка Полчаса назад
Автор,ты нам втираешь какую то дичь.
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11k
поручик Ржевский 42 минуты назад
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