Мемные расследования: история появления мема про дичь

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Фраза "Ты втираешь мне какую-то дичь" стала мемом в 2015 году. Фраза появилась благодаря ролику, который посмотрели более 43 000 человек.
Мем появился благодаря диалогу колоритных персонажей из ролика, обсуждающих бизнес-модель по реализации удобрений. В коротком ролике один из героев (Аркадий Давидович) старается объяснить второму пользу от продажи удобрений на основе мочи Константину Ступину.
Считается, что данный ролик является постановочным, но это не отменяет его вирусности.
Считается, что данный ролик является постановочным, но это не отменяет его вирусности.
Автор фразы Константин Ступин был известен в узких кругах благодаря своей музыкальной деятельности. Константин умер 17 марта 2017 года.
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