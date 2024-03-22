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Если вы не очень хорошо разбираетесь в том, какие звуковые эффекты используются при создании музыки, то этот кот определенно вам поможет. Авторы видео с помощью мемного животного показали популярные звуковые эффекты в максимально понятном формате.
Изучаем звуковые эффекты с помощью мемного кота.
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