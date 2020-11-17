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Главный музыкальный мем о неловких ситуациях сыграли на балалайке

Главный музыкальный мем о неловких ситуациях сыграли на балалайке (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 12:02
Сообщество : Юмор
Метки: Directed by Robert B. Weide   балалайка   видео   мем   мемы   прикол   
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Довольно часто в интернете можно наткнуться на видеоролики с неудачами и неловкими ситуациями, которые прерываются чёрным экраном с весёлой музыкой и надписью «Directed by Robert B. Weide». Музыкант и педагог Сергей Воронцов решил исполнить мелодию из знаменитого музыкального мема на балалайке.

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Метки: Directed by Robert B. Weide   балалайка   видео   мем   мемы   прикол   
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Алексей 59 минут назад
Маладееес))))
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