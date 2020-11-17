Главный музыкальный мем о неловких ситуациях сыграли на балалайке

Довольно часто в интернете можно наткнуться на видеоролики с неудачами и неловкими ситуациями, которые прерываются чёрным экраном с весёлой музыкой и надписью «Directed by Robert B. Weide». Музыкант и педагог Сергей Воронцов решил исполнить мелодию из знаменитого музыкального мема на балалайке.
Авторы мемов взяли эту заставку из сериала «Умерь свой энтузиазм» (Curb Your Enthusiasm), который построен на неловких и порой абсурдных сюжетах. В конце каждой серии появляются титры с весёлой мелодией.
Автором же самой мелодии является итальянский композитор Лучиано Микелини.
Автором же самой мелодии является итальянский композитор Лучиано Микелини.
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