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Неспортивный поступок бойца

Неспортивный поступок бойца

Автор:
26 марта 2024 07:43
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   боец   подлый удар   поступок   спортсмен   удар   
2309
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Боец не смог смириться со своим поражением. Он дождался, когда к нему подойдёт победитель поединка и нанёс подлый удар.

После драки кулаками не машут.

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Метки: Видео   Спорт   боец   подлый удар   поступок   спортсмен   удар   
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13  комментариев
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59k
zloykoyot Час назад
За такую херню пожизненную дисквалификацию и 3,14зды ногами прям на месте. Это не спортсмен, а обиженка по жизни. Хер знает какую подлянку он может на ринге в следующий раз устроить.
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4k
просто Дмитрий 4 минуты назад
чебурек сгорел.......
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63k
Андрей 7 минут назад
Это дисквал, в лучшем случае на годик, а могут и насовсем.
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36k
Fat Lynx 13 минут назад
Обиделсо!
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14k
кот базилий 19 минут назад
Абидна была, прастытэ миня, вскипэл гарачый кров !
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6k
Наталья 46 минут назад
и то не попал))))))))))
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16k
куджо 59 минут назад
а ч не ножиком?
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8k
Alex Час назад
Черножопые жгут

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266
Dima Час назад
вот его титул - пид№расина
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143k
parallax Час назад
Этому маминому пирожку не место на ринге. Надеюсь дисквалифицируют пожизненно.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3572 поста (3536 в горячем)

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