Неспортивный поступок бойца

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Боец не смог смириться со своим поражением. Он дождался, когда к нему подойдёт победитель поединка и нанёс подлый удар.
После драки кулаками не машут.
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