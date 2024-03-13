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Хоббихорсинг — вид спорта или полнейшая дурость?

Хоббихорсинг — вид спорта или полнейшая дурость?

Автор:
13 марта 2024 09:26
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   Хоббихорсинг   дурость   забавно   необычно   палка с головой лошади   увлечение   
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Издали это похоже на обычную тренировку легкоатлетов — на огороженной площадке девочки 10–13 лет бегают по кругу высоко поднимая ноги и прыгают через невысокие барьеры. "Вполне возможно, что это будущие чемпионки барьерного бега", — подумает иной зритель со стороны.

Однако подойдя ближе, он испытает серьезное потрясение — совершая упражнения, спортсменки крепко держат между ног палку с головой лошади. Она украшена замысловатой сбруей, есть фигурная уздечка с висюльками. А после тренировки участница бережно ведет свою палко-лошадь под уздцы.


И ладно бы дети, особенно девочки — глядя на розовые и голубые игрушечные конские головы с затейливыми бантами и густыми тряпичными челками, можно как-то объяснить их увлечение. Но взрослые люди, подростки, юноши 16–18 лет с палками между ног смотрятся чересчур нелепо. Что это, идиотизм, локальное помешательство, троллинг окружающих? Нет, нет и нет. Это хоббихорсинг — молодой вид спорта со своей федерацией, соревнованиями и сводом правил.

"Кентавры" на арене

"Жду, когда мужики начнут бегать с рулем в руках на скорость", "Потом они поймут, что прыгать можно и без игрушечной лошади", "Если почувствуешь себя бесполезным, вспомни, что есть те, кто занимаются хоббихорсингом". Подобные комментарии сопровождают почти каждое видео тренировок и соревнований хоббихорсеров. И это еще без матерных оборотов, которых полным-полно. Люди не просто смеются, а даже издеваются над спортсменами, призывая их не страдать ерундой, а начать заниматься делом.

Между тем подобные видео показывают лишь непосредственно сам процесс соревнований. А вот если бы камера повернулась и охватила пространство за ареной, то некоторые комментаторы удивились бы еще сильнее. Большое количество людей искренне переживают за спортсменов на соревнованиях, поддерживают их, болеют, хлопают. Там есть место слезам радости и разочарованиям — так же как и в любом другом виде спорта. Непохоже на коллективное помешательство.

Хоббихорсинг — это действительно вид спорта. Достаточно молодой, вставший на ноги в 2015 году. Родился он в Финляндии в 2010-м. Девочке-подростку Алисе Аорнимяки стало скучно прыгать на игрушечной лошади в одиночку, поэтому она решила поискать единомышленников на просторах интернета. Записанное ею видео неожиданно завирусилось. Да так круто, что уже в 2017 году по хоббихорсингу были проведены первые соревнования. Правила к ним написала все та же Алиса.

В России хоббихорсинг существует года с 2015-го, а полноценная федерация организовалась в 2019 году. Она проводит соревнования по хоббихорсингу, а с прошлого года встроилась в международную систему. И теперь российские спортсмены имеют право участвовать в мировых состязаниях по хоббихорсингу, который очень успешен в таких странах, как Дания, Нидерланды, США, Австралия, Великобритания.

Но в чем могут соревноваться люди с коне-палками, если все их состязания проходят крайне неторопливо? Тут нет бега на скорость и даже барьеры участники преодолевают не торопясь, основательно готовясь к прыжку. Оказывается, спортивный хоббихорсинг основан на правилах конного спорта. Тут есть аналогичные дисциплины — конкур (преодоление препятствий) и выездка (умение красиво двигаться). Вот именно последнее и вызывает больше всего хейта у людей со стороны. Спортсмены неторопливо бегают по кругу, полностью имитируя движения лошади на манеже, совершают диагональные проходки, серпантин. Все это под музыку с идеальной осанкой и правильным положением хорса между ног.

Да, этот игрушечный конь называется хорс ("лошадь" по-английски). Все они — продукт исключительно ручной работы. Например, в России изготовлением занимаются не больше пяти мастериц, и на каждого хорса у них уходит около недели кропотливого труда. Зато результат радует цветовым и видовым разнообразием. А уж у детей такие нарядные "лошадки" вызывают немалый восторг. Некоторые, глядя на своих ровесников, начинают заниматься хоббихорсингом. Сначала просто ради интереса, а если втянутся, то и на профессиональном уровне.

Возрастных пределов в этом виде спорта нет, и заниматься им могут как дети, так и их родители. Правда, в России последних маловато, и хоббихорсинг — это в основном удел девочек-подростков. А вот в Европе достаточно много взрослых спортсменов обоих полов.

Лучше не говорить

Как бы это было не смешно, но в хоббихорсинге есть спортивный азарт, особенно если смотреть серьезные соревнования. Люди искренне переживают за спортсменов, которые с разной степенью изящности преодолевают препятствия. А судьи оценивают не только конечный результат (перепрыгнул барьер или нет), но и то, как это сделал спортсмен. Нужно совершить прыжок максимально естественно, словно настоящая лошадь. Отсюда и сложная система судейства с десятыми долями баллов и штрафными очками.

Хоббихорсерам хорошо и привычно на соревнованиях и тренировках. Но вот в обычной жизни многие из них стараются не афишировать свое увлечение. Всё же не каждый человек способен адекватно реагировать на необычное зрелище. А в детских и подростковых коллективах увлечение хоббихорсингом вообще может стать предметом травли. И случаи такие были — об этом рассказывают родители юных участниц. Более взрослые спортсменки научились относиться к хейту спокойно и пропускают насмешки мимо себя. Но все равно обидно, когда в личные сообщения получаешь фотографию швабры и подпись под ней: "Извините, я потерял свою лошадь, вы ее не видели?"

И несмотря на все эти сложности, хоббихорсинг привлекает в России все больше и больше фанатов. Возможно, со временем человек с нарядным хорсом перестанет привлекать к себе нездоровое внимание. Ведь точно так же произошло с самокатами. Еще в году 2013-м на взрослого человека, едущего на самокате по улице, показывали пальцем и смеялись ему вслед. А сейчас на них катаются и стар, и млад, и это никого не волнует. Также может случиться и с хоббихорсингом.

А пока этого не произошло, люди с игрушечными лошадями с улыбками и азартом бегают и прыгают на соревнованиях и тренировках. И судя по счастливым лицам и бодрым "гоп", им хорошо и весело.

Хоббихорсинг пришел к нам из Финляндии. Но в России и без него были и есть виды спорта, которые придумали только у нас. Жаль вот только, не все они имеют признание и широкую известность.


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Метки: Видео   Спорт   Хоббихорсинг   дурость   забавно   необычно   палка с головой лошади   увлечение   
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37  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Экологические нормы ужесточаются, возможно скоро и лошадиную тягу заменят на женскую, дабы бабью дурь направить в безопасное русло , и использовать с пользой.
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3k
Алекс Чебурашкин 10 минут назад
Идиоты
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2k
Dimon 11 минут назад
В молодости я кандидат в мастера спорта по конкуру. Через 10 лет вот так скажешь, что занимался в детстве конным спортом ....испанский стыд короче))
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5k
Vlamir 21 минуту назад
Это спорт для "хороших танцоров"!
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2k
Домашний кролик Ницше Полчаса назад
Через 5 лет - это олимпийский вид спорта.
Через 10 лет - религия.
Через 20 лет - мировая религия
Через 50 лет - единственная мировая религия
Через 100 лет - первая публичная казнь безлошадника.
Через 150 лет - метеорит уничтоживший к х**м всю эту мерзость.
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17k
Alex Полчаса назад
Скачут и скачут, что такого, хорошая физкультура. Мало кого можно заставить просто бегать и прыгать, а тут у людей интерес в виде игрушечных лошадей. Есть же пейнтбол и страйкбол, где взрослые дядьки бегают и стреляю друг в друга из игрушечных пистолетов, ни кто же пальцем в них не тыкает.
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1k
max20 40 минут назад
* смотрит с отвращением *

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3k
Сергей Викторович 42 минуты назад
Даже смотреть на это неприятно...
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451
Человек Наблюдающий 44 минуты назад
Это в ту же топку с игроками на воображаемой гитаре =))
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10k
Trenzel2003 50 минут назад
Все ж все таки лучше чем бороться за экологию (Дурочка из европы, 21 годик ей уже), или употреблять наркоту, или бухать. А это, все таки спорт. Игра в коллективе.
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948
Kanifolkin 50 минут назад
Это чего ж такое жрать или скурить нада, чтобы такое вытворять то? Хотя может в их головах тараканы спортом увлеклись?
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946
ZeroCross.ru 55 минут назад
"все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь"
Маяковский
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7k
Roman 59 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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244
Игорь Час назад
По мне так полный дебилизм... но когда то и кёрлинг называли спортом уборщиц. А теперь он в олимпийские виды пролез. Конечно стараниями западных игроков...
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58
Lev A. Игорь Полчаса назад
с кёрлингом вообще интересная штука. Согласен, что он не особо зрелищен. Но вот играть в него-заходит на раз. Особенно в хорошей компании. Веселее боулинга.
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1k
Max Час назад
А начиналось все с пива нулевочки.....
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10k
Zhora Час назад
Если вы думаете, что страдаете хернёй - знайте: есть люди, которые занимаются хоббихорсингом!
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10k
АСИСЯЙ Час назад
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11k
BarOb Час назад
Ну если дебилизм есть в музыке, фильмах, почему бы ему не быть в спорте, везде бывают крайности.
Когда смотришь такие ролики, сразу приходит мысль - да брось ты башку коня дурында, легче барьер перепрыгивать будет или хотя-бы привяжи его к промежности, если так любишь его

А раз переживают, что в России это спорт никак не завоюет популярность, значит девчонки ещё и с чувством юмора
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3
4nt Час назад
Дурь.
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54k
Aleksandr 2 часа назад
А еще можно устраивать заплывы в пустом бассейне. (Ну или прыжки с трамплина там же), стрелять из деревянных ружей в дебиатлоне, метать воображаемое ядро и т.п.
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−11
ruslan d 2 часа назад
Ну смех смехом , а я так и без палки не перепрыгну
Плохого точно ничего нет .
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