Хоббихорсинг — вид спорта или полнейшая дурость?

Издали это похоже на обычную тренировку легкоатлетов — на огороженной площадке девочки 10–13 лет бегают по кругу высоко поднимая ноги и прыгают через невысокие барьеры. "Вполне возможно, что это будущие чемпионки барьерного бега", — подумает иной зритель со стороны.
Однако подойдя ближе, он испытает серьезное потрясение — совершая упражнения, спортсменки крепко держат между ног палку с головой лошади. Она украшена замысловатой сбруей, есть фигурная уздечка с висюльками. А после тренировки участница бережно ведет свою палко-лошадь под уздцы.
И ладно бы дети, особенно девочки — глядя на розовые и голубые игрушечные конские головы с затейливыми бантами и густыми тряпичными челками, можно как-то объяснить их увлечение. Но взрослые люди, подростки, юноши 16–18 лет с палками между ног смотрятся чересчур нелепо. Что это, идиотизм, локальное помешательство, троллинг окружающих? Нет, нет и нет. Это хоббихорсинг — молодой вид спорта со своей федерацией, соревнованиями и сводом правил.
"Кентавры" на арене
"Жду, когда мужики начнут бегать с рулем в руках на скорость", "Потом они поймут, что прыгать можно и без игрушечной лошади", "Если почувствуешь себя бесполезным, вспомни, что есть те, кто занимаются хоббихорсингом". Подобные комментарии сопровождают почти каждое видео тренировок и соревнований хоббихорсеров. И это еще без матерных оборотов, которых полным-полно. Люди не просто смеются, а даже издеваются над спортсменами, призывая их не страдать ерундой, а начать заниматься делом.
Между тем подобные видео показывают лишь непосредственно сам процесс соревнований. А вот если бы камера повернулась и охватила пространство за ареной, то некоторые комментаторы удивились бы еще сильнее. Большое количество людей искренне переживают за спортсменов на соревнованиях, поддерживают их, болеют, хлопают. Там есть место слезам радости и разочарованиям — так же как и в любом другом виде спорта. Непохоже на коллективное помешательство.
Хоббихорсинг — это действительно вид спорта. Достаточно молодой, вставший на ноги в 2015 году. Родился он в Финляндии в 2010-м. Девочке-подростку Алисе Аорнимяки стало скучно прыгать на игрушечной лошади в одиночку, поэтому она решила поискать единомышленников на просторах интернета. Записанное ею видео неожиданно завирусилось. Да так круто, что уже в 2017 году по хоббихорсингу были проведены первые соревнования. Правила к ним написала все та же Алиса.
В России хоббихорсинг существует года с 2015-го, а полноценная федерация организовалась в 2019 году. Она проводит соревнования по хоббихорсингу, а с прошлого года встроилась в международную систему. И теперь российские спортсмены имеют право участвовать в мировых состязаниях по хоббихорсингу, который очень успешен в таких странах, как Дания, Нидерланды, США, Австралия, Великобритания.
Но в чем могут соревноваться люди с коне-палками, если все их состязания проходят крайне неторопливо? Тут нет бега на скорость и даже барьеры участники преодолевают не торопясь, основательно готовясь к прыжку. Оказывается, спортивный хоббихорсинг основан на правилах конного спорта. Тут есть аналогичные дисциплины — конкур (преодоление препятствий) и выездка (умение красиво двигаться). Вот именно последнее и вызывает больше всего хейта у людей со стороны. Спортсмены неторопливо бегают по кругу, полностью имитируя движения лошади на манеже, совершают диагональные проходки, серпантин. Все это под музыку с идеальной осанкой и правильным положением хорса между ног.
Да, этот игрушечный конь называется хорс ("лошадь" по-английски). Все они — продукт исключительно ручной работы. Например, в России изготовлением занимаются не больше пяти мастериц, и на каждого хорса у них уходит около недели кропотливого труда. Зато результат радует цветовым и видовым разнообразием. А уж у детей такие нарядные "лошадки" вызывают немалый восторг. Некоторые, глядя на своих ровесников, начинают заниматься хоббихорсингом. Сначала просто ради интереса, а если втянутся, то и на профессиональном уровне.
Возрастных пределов в этом виде спорта нет, и заниматься им могут как дети, так и их родители. Правда, в России последних маловато, и хоббихорсинг — это в основном удел девочек-подростков. А вот в Европе достаточно много взрослых спортсменов обоих полов.
Лучше не говорить
Как бы это было не смешно, но в хоббихорсинге есть спортивный азарт, особенно если смотреть серьезные соревнования. Люди искренне переживают за спортсменов, которые с разной степенью изящности преодолевают препятствия. А судьи оценивают не только конечный результат (перепрыгнул барьер или нет), но и то, как это сделал спортсмен. Нужно совершить прыжок максимально естественно, словно настоящая лошадь. Отсюда и сложная система судейства с десятыми долями баллов и штрафными очками.
Хоббихорсерам хорошо и привычно на соревнованиях и тренировках. Но вот в обычной жизни многие из них стараются не афишировать свое увлечение. Всё же не каждый человек способен адекватно реагировать на необычное зрелище. А в детских и подростковых коллективах увлечение хоббихорсингом вообще может стать предметом травли. И случаи такие были — об этом рассказывают родители юных участниц. Более взрослые спортсменки научились относиться к хейту спокойно и пропускают насмешки мимо себя. Но все равно обидно, когда в личные сообщения получаешь фотографию швабры и подпись под ней: "Извините, я потерял свою лошадь, вы ее не видели?"
И несмотря на все эти сложности, хоббихорсинг привлекает в России все больше и больше фанатов. Возможно, со временем человек с нарядным хорсом перестанет привлекать к себе нездоровое внимание. Ведь точно так же произошло с самокатами. Еще в году 2013-м на взрослого человека, едущего на самокате по улице, показывали пальцем и смеялись ему вслед. А сейчас на них катаются и стар, и млад, и это никого не волнует. Также может случиться и с хоббихорсингом.
А пока этого не произошло, люди с игрушечными лошадями с улыбками и азартом бегают и прыгают на соревнованиях и тренировках. И судя по счастливым лицам и бодрым "гоп", им хорошо и весело.
Хоббихорсинг пришел к нам из Финляндии. Но в России и без него были и есть виды спорта, которые придумали только у нас. Жаль вот только, не все они имеют признание и широкую известность.
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Через 10 лет - религия.
Через 20 лет - мировая религия
Через 50 лет - единственная мировая религия
Через 100 лет - первая публичная казнь безлошадника.
Через 150 лет - метеорит уничтоживший к х**м всю эту мерзость.
каждый из нас по-своему лошадь"
Маяковский
Когда смотришь такие ролики, сразу приходит мысль - да брось ты башку коня дурында, легче барьер перепрыгивать будет или хотя-бы привяжи его к промежности, если так любишь его
А раз переживают, что в России это спорт никак не завоюет популярность, значит девчонки ещё и с чувством юмора