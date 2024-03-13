Хоббихорсинг — вид спорта или полнейшая дурость?

Однако подойдя ближе, он испытает серьезное потрясение — совершая упражнения, спортсменки крепко держат между ног палку с головой лошади. Она украшена замысловатой сбруей, есть фигурная уздечка с висюльками. А после тренировки участница бережно ведет свою палко-лошадь под уздцы.

И ладно бы дети, особенно девочки — глядя на розовые и голубые игрушечные конские головы с затейливыми бантами и густыми тряпичными челками, можно как-то объяснить их увлечение. Но взрослые люди, подростки, юноши 16–18 лет с палками между ног смотрятся чересчур нелепо. Что это, идиотизм, локальное помешательство, троллинг окружающих? Нет, нет и нет. Это хоббихорсинг — молодой вид спорта со своей федерацией, соревнованиями и сводом правил.

"Кентавры" на арене

"Жду, когда мужики начнут бегать с рулем в руках на скорость", "Потом они поймут, что прыгать можно и без игрушечной лошади", "Если почувствуешь себя бесполезным, вспомни, что есть те, кто занимаются хоббихорсингом". Подобные комментарии сопровождают почти каждое видео тренировок и соревнований хоббихорсеров. И это еще без матерных оборотов, которых полным-полно. Люди не просто смеются, а даже издеваются над спортсменами, призывая их не страдать ерундой, а начать заниматься делом.