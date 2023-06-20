Охранник сбил с ног гольфиста, приняв его за дерзкого фаната



Профессиональный гольфист очень обрадовался за своего соотечественника Ника Тейлора, который победил в игре после напряжённого противостояния с соперником. Схватив бутылку шампанского Адам подскочил к Нику, чтобы поздравить его, но практически сразу был повален на землю бдительными охранниками.