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Охранник сбил с ног гольфиста, приняв его за дерзкого фаната

Охранник сбил с ног гольфиста, приняв его за дерзкого фаната

Автор:
20 июня 2023 08:17
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Канада   Спорт   гольф   гольфист   спортсмен   
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Во время Открытого чемпионата Канады гольфист оказался на земле из-за недопонимания со стороны охраны.

Адам Хэдвин убедился, что гольф может быть довольно опасной игрой. Особенно если возникает недопонимание.


Профессиональный гольфист очень обрадовался за своего соотечественника Ника Тейлора, который победил в игре после напряжённого противостояния с соперником. Схватив бутылку шампанского Адам подскочил к Нику, чтобы поздравить его, но практически сразу был повален на землю бдительными охранниками.

Оказывается, охрана приняла спортсмена за чересчур разрезвившегося фаната, который вторгся в запретную зону.

Конечно, недоразумение быстро разрешилось, и Адам не пострадал. Так что теперь он может лишь подшучивать над инцидентом, жертвой которого стал.

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Метки: Видео   Канада   Спорт   гольф   гольфист   спортсмен   
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46k
Максим Т. 58 минут назад

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pitsilver 22 минуты назад
теперь уволят охраника если он не различает свои-чужие
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Себастьян Перейра

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