Охранник сбил с ног гольфиста, приняв его за дерзкого фаната

Во время Открытого чемпионата Канады гольфист оказался на земле из-за недопонимания со стороны охраны.
Адам Хэдвин убедился, что гольф может быть довольно опасной игрой. Особенно если возникает недопонимание.
Профессиональный гольфист очень обрадовался за своего соотечественника Ника Тейлора, который победил в игре после напряжённого противостояния с соперником. Схватив бутылку шампанского Адам подскочил к Нику, чтобы поздравить его, но практически сразу был повален на землю бдительными охранниками.
Оказывается, охрана приняла спортсмена за чересчур разрезвившегося фаната, который вторгся в запретную зону.
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Конечно, недоразумение быстро разрешилось, и Адам не пострадал. Так что теперь он может лишь подшучивать над инцидентом, жертвой которого стал.
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Ещё будут извинятся перед ним. На коленях...