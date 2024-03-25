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Сообщество Без кота и жизнь не та 2178 постов • 508 подписчиков подписаться
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Просится на ручки: кот встречает свою хозяйку

Просится на ручки: кот встречает свою хозяйку

Автор:
25 марта 2024 07:19
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   добро   животные   кот   милота   хозяйка   
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Говорят, что кошки совсем не скучают по своим хозяевам и прекрасно проживут и без них. Однако многие любители кошек скажут, что это не так.

Котики, как и собаки, с большим нетерпением ждут возвращения владельцев домой. И далеко не из-за пустых мисочек и уничтоженных горшков с цветами. Проказники очень сильно скучают по нам, и котейка из видео это лишь подтверждает.

Этот котик сразу бежит к двери, как только слышит знакомые ему шаги. Он радостно приветствует хозяйку и начинает ходить возле нее и тереться о ноги. Устоять перед очарованием этой пушистой булочки просто невозможно!

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Метки: Видео   добро   животные   кот   милота   хозяйка   
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6  комментариев
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6k
Григорий 2 часа назад
это кошка
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22k
Mike Miller 21 минуту назад
жрать просит - 100%.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−2
12k
DumDum 43 минуты назад
Зашёл посмотреть, как котик (кошечка) просится на ручки, а этого нигде, кроме заголовка, нет
Чувствую себя обманутым и несчастным.
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3k
Жирный бот Час назад
коты не бывают 3х цветными, это кошка
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3118 постов (3007 в горячем)

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