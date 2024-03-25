Просится на ручки: кот встречает свою хозяйку

Котики, как и собаки, с большим нетерпением ждут возвращения владельцев домой. И далеко не из-за пустых мисочек и уничтоженных горшков с цветами. Проказники очень сильно скучают по нам, и котейка из видео это лишь подтверждает.

Этот котик сразу бежит к двери, как только слышит знакомые ему шаги. Он радостно приветствует хозяйку и начинает ходить возле нее и тереться о ноги. Устоять перед очарованием этой пушистой булочки просто невозможно!