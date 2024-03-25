Просится на ручки: кот встречает свою хозяйку

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Говорят, что кошки совсем не скучают по своим хозяевам и прекрасно проживут и без них. Однако многие любители кошек скажут, что это не так.
Котики, как и собаки, с большим нетерпением ждут возвращения владельцев домой. И далеко не из-за пустых мисочек и уничтоженных горшков с цветами. Проказники очень сильно скучают по нам, и котейка из видео это лишь подтверждает.
Этот котик сразу бежит к двери, как только слышит знакомые ему шаги. Он радостно приветствует хозяйку и начинает ходить возле нее и тереться о ноги. Устоять перед очарованием этой пушистой булочки просто невозможно!
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