FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16359 постов • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Парень показал свою жизнь с коровой в доме

Парень показал свою жизнь с коровой в доме

Автор:
24 марта 2024 10:41
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   жизнь с коровой   забавно   корова   милота   
763
1
1

Попробуйте вспомнить, каких самых необычных домашних животных вы видели хотя бы в интернете. Так вот, парень из этого видео, скорее всего, переплюнул их всех. Он поселил прямо у себя дома... корову! И показал один день из их совместной жизни.

Бедному парню даже не удается нормально поесть, так как парнокопытное буквально отбирает всю его еду. Но хозяин, хоть и возмущен, но все же отвечает ей заботой: устраивает совместные завтраки, пробежки и гигиенические процедуры. В общем, очень любит свое животное, даже оставаясь при этом голодным.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   животные   жизнь с коровой   забавно   корова   милота   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Добряк 54 минуты назад
Ой, вы, бурёнки! Ох, вы мои!
За сиськи я вас аккуратненько доил
И мне корова лучше женщины иной
Когда с коровой я, то на душе покой
(C) Сектор газа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир 20 минут назад
парень со своей телкой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1501 пост (1461 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

429205



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий...
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Набирающие популярность в сообществах
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
Самая дорогая еда, которую вы, скорей всего, не попробуете
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#теракт#люди#история#дети#Прикол#фильм#СССР#Автовсячина
#Юмор#интересное#автомобили#факты#машина#кино#подборка#кот#США#Жизнь
#животные#интересно#забавно#автомир#Крокус сити холл#террористы#Россия#crocus city hall#шоу бизнес#собака
Корова пытается найти своего потерянного телёнка Корова пытается найти своего потерянного телёнка «Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна «Ты не пройдешь!»: ленивец перегородил путь во время зиплайна Кормёжка стаи голодных галаго Кормёжка стаи голодных галаго Кот, который каждый день приходит в&nbsp;кафе за&nbsp;порцией лапши Кот, который каждый день приходит в кафе за порцией лапши Вот&nbsp;и&nbsp;поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами Вот и поговорили: забавный диалог двух домашних кошек с птицами

На что жалуетесь?

Вернуться