Парень показал свою жизнь с коровой в доме

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Попробуйте вспомнить, каких самых необычных домашних животных вы видели хотя бы в интернете. Так вот, парень из этого видео, скорее всего, переплюнул их всех. Он поселил прямо у себя дома... корову! И показал один день из их совместной жизни.
Бедному парню даже не удается нормально поесть, так как парнокопытное буквально отбирает всю его еду. Но хозяин, хоть и возмущен, но все же отвечает ей заботой: устраивает совместные завтраки, пробежки и гигиенические процедуры. В общем, очень любит свое животное, даже оставаясь при этом голодным.
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(C) Сектор газа