Парень показал свою жизнь с коровой в доме

Бедному парню даже не удается нормально поесть, так как парнокопытное буквально отбирает всю его еду. Но хозяин, хоть и возмущен, но все же отвечает ей заботой: устраивает совместные завтраки, пробежки и гигиенические процедуры. В общем, очень любит свое животное, даже оставаясь при этом голодным.