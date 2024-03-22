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Голодная обезьяна прыгнула на скутер и устроила аварию

Голодная обезьяна прыгнула на скутер и устроила аварию

Автор:
22 марта 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Таиланд   авария   животные   инцидент   обезьяна   
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В Таиланде обезьяна заметила, что с ручки одного из скутеров свисает пакет с едой и прыгнула на сиденье транспортного средства.

Владелец гаража для мотоциклов из региона Лопбури по имени Чаначай Сангсит поделился с журналистами видео инцидента, попавшего на камеру видеонаблюдения. На ролике обезьяна перебегала дорогу и, заметив, что с ручки транспортного средства свисают пакеты с едой, прыгнула на сиденье за водителем. От неожиданности водитель потерял равновесие, и скутер упал. После этого к месту аварии подбежали еще несколько обезьян в надежде поживиться. Их быстро отогнали свидетели происшествия, однако животным все же удалось забрать один пакет с продуктами. Мужчина получил незначительные травмы.

Случай произошел недалеко от храма Пра Пранг Сам Йот, где живет огромное количество приматов. С каждым годом они становятся все более агрессивными и чаще нападают на людей. Передавая видео журналистам, Сангсит надеялся, что оно привлечет внимание властей, которые начнут решать проблему.

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Метки: Видео   Таиланд   авария   животные   инцидент   обезьяна   
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1  комментарий
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Николаев Борис 38 минут назад
Вот за эту СуперНагласть я и ненавижу обезьян!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3185 постов (3124 в горячем)

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