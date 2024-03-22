Голодная обезьяна прыгнула на скутер и устроила аварию

В Таиланде обезьяна заметила, что с ручки одного из скутеров свисает пакет с едой и прыгнула на сиденье транспортного средства.
Владелец гаража для мотоциклов из региона Лопбури по имени Чаначай Сангсит поделился с журналистами видео инцидента, попавшего на камеру видеонаблюдения. На ролике обезьяна перебегала дорогу и, заметив, что с ручки транспортного средства свисают пакеты с едой, прыгнула на сиденье за водителем. От неожиданности водитель потерял равновесие, и скутер упал. После этого к месту аварии подбежали еще несколько обезьян в надежде поживиться. Их быстро отогнали свидетели происшествия, однако животным все же удалось забрать один пакет с продуктами. Мужчина получил незначительные травмы.
Случай произошел недалеко от храма Пра Пранг Сам Йот, где живет огромное количество приматов. С каждым годом они становятся все более агрессивными и чаще нападают на людей. Передавая видео журналистам, Сангсит надеялся, что оно привлечет внимание властей, которые начнут решать проблему.
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