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Сообщество Без кота и жизнь не та 2157 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот попал в ловушку наклейки

Кот попал в ловушку наклейки

Автор:
20 марта 2024 07:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   наклейка   
2326
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Оказывается, некоторых котов можно сломать при помощи обычной наклейки или липкой ленты. К счастью, таких питомцев можно быстро починить.

Ваш кот сломался

Питомец впал в ступор с забавной гримасой.

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   наклейка   
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6  комментариев
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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68k
Дворняга 51 минуту назад
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8k
perekrestok Час назад
Надо экспериментатору депиляцию головы сделать. И потом попросить сделать комментарий с описанием ощущений.
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3k
WELL Час назад
Ссылка youtu.be
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1
Евгений WELL Час назад
А ему нравится
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Krasin

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