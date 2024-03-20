Кот попал в ловушку наклейки

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Оказывается, некоторых котов можно сломать при помощи обычной наклейки или липкой ленты. К счастью, таких питомцев можно быстро починить.
Ваш кот сломался
Питомец впал в ступор с забавной гримасой.
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