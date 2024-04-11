Пушистый актёр, у которого еще нет Оскара

Забавная реакция кота, который думает, что ему сейчас будут стричь шёрстку. Пушистому питомцу нужно срочно идти в актёры. Награда за лучшую драматическую роль обеспечена.
Никто не преувеличивает любую трагедию так сильно, как делают это котики. Пушистые из любого маленького несчастья способны раздуть драму вселенского масштаба, и котофей из этого видео исключением не стал.
Хозяева решили его немного разыграть и притворились, будто стригут ему шерсть на лапках. Котофей, разумеется, не смог смириться со столь унизительной процедурой. Однако гордость не позволяла ему с позором скрыться с места стрижки. Поэтому пушок скорчил такую рожицу, что любой актер позавидовал бы его гримасе страдания, а киноакадемии наверняка бы вручили награды за лучшую драматическую роль.
Источник:
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