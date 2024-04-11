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Сообщество Без кота и жизнь не та 2229 постов • 510 подписчиков подписаться
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Пушистый актёр, у которого еще нет Оскара

Пушистый актёр, у которого еще нет Оскара

Автор:
11 апреля 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   
2016
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Забавная реакция кота, который думает, что ему сейчас будут стричь шёрстку. Пушистому питомцу нужно срочно идти в актёры. Награда за лучшую драматическую роль обеспечена.

Никто не преувеличивает любую трагедию так сильно, как делают это котики. Пушистые из любого маленького несчастья способны раздуть драму вселенского масштаба, и котофей из этого видео исключением не стал.

Хозяева решили его немного разыграть и притворились, будто стригут ему шерсть на лапках. Котофей, разумеется, не смог смириться со столь унизительной процедурой. Однако гордость не позволяла ему с позором скрыться с места стрижки. Поэтому пушок скорчил такую рожицу, что любой актер позавидовал бы его гримасе страдания, а киноакадемии наверняка бы вручили награды за лучшую драматическую роль.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   
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𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 Полчаса назад
Пушистый актёр, у которого еще нет ОскараПосмотреть
Пушистый актёр, у которого еще нет Оскара
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0
Игорь 36 секунд назад
Здравcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде...

Cейчаc ищу любую работу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подработку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теряю cознание. Одолжить проcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду рублей 100-200. Хоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

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Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо...
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7k
Евгений Д 23 минуты назад
Побоялся что когти отстригут ???
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2955 постов (2896 в горячем)

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