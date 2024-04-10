Кот закапывает лоток бесконтактным способом

Порой кажется, что коты, закапывая свои лотки, пытаются докопаться до ядра Земли. Они делают это по зову природных инстинктов, чтобы обеспечить собственную безопасность и скрыть свои биологические следы от хищников. Но некоторые, по видимости, считают, что они непобедимы, как и коротколапый пушистик из этого видео.

Он попытался закопать лоток, но сделал это бесконтактным способом, помахав лапкой по воздуху. После чего ушел с гордым видом и мыслью: «Я сделал все, что мог».