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Сообщество Без кота и жизнь не та 2227 постов • 510 подписчиков подписаться
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Кот закапывает лоток бесконтактным способом

Кот закапывает лоток бесконтактным способом

Автор:
10 апреля 2024 07:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   лоток   
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Кошки, как правило, трепетно относятся к месту своего туалета. Они любят копаться в лотке и предпочитают, чтобы продукты их жизнедеятельности были хорошо закопаны. Некоторых даже не смущает отсутствие наполнителя.

Порой кажется, что коты, закапывая свои лотки, пытаются докопаться до ядра Земли. Они делают это по зову природных инстинктов, чтобы обеспечить собственную безопасность и скрыть свои биологические следы от хищников. Но некоторые, по видимости, считают, что они непобедимы, как и коротколапый пушистик из этого видео.

Он попытался закопать лоток, но сделал это бесконтактным способом, помахав лапкой по воздуху. После чего ушел с гордым видом и мыслью: «Я сделал все, что мог».

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   лоток   
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2  комментария
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11k
Juli 2 часа назад
длинношерстный манчкин))) милаш)
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12k
MPEG-8 Час назад
... до земли достают и ладно.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3587 постов (3556 в горячем)

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