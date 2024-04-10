Кот закапывает лоток бесконтактным способом

Кошки, как правило, трепетно относятся к месту своего туалета. Они любят копаться в лотке и предпочитают, чтобы продукты их жизнедеятельности были хорошо закопаны. Некоторых даже не смущает отсутствие наполнителя.
Порой кажется, что коты, закапывая свои лотки, пытаются докопаться до ядра Земли. Они делают это по зову природных инстинктов, чтобы обеспечить собственную безопасность и скрыть свои биологические следы от хищников. Но некоторые, по видимости, считают, что они непобедимы, как и коротколапый пушистик из этого видео.
Он попытался закопать лоток, но сделал это бесконтактным способом, помахав лапкой по воздуху. После чего ушел с гордым видом и мыслью: «Я сделал все, что мог».
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