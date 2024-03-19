Мужчина с ходунками попытался украсть посылку

Неизвестный мужчина подошёл к входной двери чужого дома и попытался украсть оставленную для хозяйки посылку. Вор передвигался с помощью ходунков.
Домовладелица по имени Лола не поверила собственным глазам, когда с помощью камеры видеонаблюдения увидела у себя на крыльце вора.
Злоумышленник вознамерился украсть посылку, но у него ничего не получилось. Лола включила громкую связь и велела незнакомцу убираться, пригрозив, что вызовет полицию. А вот удивительным в данной ситуации было то, что потенциальный воришка передвигался с помощью ходунков.
Источник:
Именно это поразило и Лолу, и комментаторов в интернете. Немало людей недоумевают — как можно вести криминальную жизнь и красть чужие посылки, если человек даже не в состоянии быстро убежать с места преступления? А некоторые предположили, что мужчина заполучил ходунки именно потому, что кто-то избил его во время предыдущего криминального деяния.
Источник:
- В Волгограде вор пробил себе выход из магазина
- Владелец магазина спиртного заставил воров выпить украденный ими алкоголь
- В США разыскивают подростков за кражу ЛГБТ-флага
- Лысый мужчина украл велосипед из подъезда
- Во Внуково пассажирка украла часы за 320 тысяч рублей и хотела сбежать