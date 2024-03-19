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Мужчина с ходунками попытался украсть посылку

Мужчина с ходунками попытался украсть посылку

Автор:
19 марта 2024 10:38
Сообщество : Криминал
Метки: Посылка   в мире   вор   кража   люди   ходунки   
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Неизвестный мужчина подошёл к входной двери чужого дома и попытался украсть оставленную для хозяйки посылку. Вор передвигался с помощью ходунков.

Домовладелица по имени Лола не поверила собственным глазам, когда с помощью камеры видеонаблюдения увидела у себя на крыльце вора.

Злоумышленник вознамерился украсть посылку, но у него ничего не получилось. Лола включила громкую связь и велела незнакомцу убираться, пригрозив, что вызовет полицию. А вот удивительным в данной ситуации было то, что потенциальный воришка передвигался с помощью ходунков.

Именно это поразило и Лолу, и комментаторов в интернете. Немало людей недоумевают — как можно вести криминальную жизнь и красть чужие посылки, если человек даже не в состоянии быстро убежать с места преступления? А некоторые предположили, что мужчина заполучил ходунки именно потому, что кто-то избил его во время предыдущего криминального деяния.

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Метки: Посылка   в мире   вор   кража   люди   ходунки   
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2  комментария
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Горожанин Полчаса назад
А что удивительного? Паниковский вообще слепым был.
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92k
sapér Vodička 3 минуты назад
Нига !
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