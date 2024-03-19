Мужчина с ходунками попытался украсть посылку

Домовладелица по имени Лола не поверила собственным глазам, когда с помощью камеры видеонаблюдения увидела у себя на крыльце вора.

Злоумышленник вознамерился украсть посылку, но у него ничего не получилось. Лола включила громкую связь и велела незнакомцу убираться, пригрозив, что вызовет полицию. А вот удивительным в данной ситуации было то, что потенциальный воришка передвигался с помощью ходунков.