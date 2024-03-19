FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16310 постов • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Терпеливая львица и её непоседливые дети

Терпеливая львица и её непоседливые дети

Автор:
19 марта 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   дети   животные   львица   львята   
545
1
1

Быть родителем - задача не из легких. Это касается не только людей, но и животных.

Чрезмерная активность некоторых детей может любого довести до белого каления, но львица из этого видео явно обладает терпением 80-го уровня.

Она невероятно спокойно относится к проделкам своих львят, поэтому они играют с ней без каких-либо ограничений, кусая ее за уши и царапая. «Ну что ж поделать? Работа у меня такая», — сказала бы терпеливая львица, если бы научилась говорить как человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Прикол   дети   животные   львица   львята   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1020010



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и порекомендовал строить больницы и школы, а не только мечети
"Потомки будут благодарны": президент Казахстана призвал к запрету никабов и...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
В Киргизии отменили матчество
В Киргизии отменили матчество
Какого наказания больше всего страшились наложницы в гареме
Какого наказания больше всего страшились наложницы в гареме
Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото)
Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомир#собака#аварии#позитив#интересное#природа#дети
#животные#факты#интересно#машина#фильм#ДТП#авто аварии#СССР#Спасение#искусство
#в мире#люди#автомобили#кино#милота#забавно#история#Жизнь#кот#Китай
Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото) Новый процессор Cerebras для суперкомпьютеров получил 900000 ядер (5 фото) Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию Львица украла камеру туриста Львица украла камеру туриста Собака удивила пользователей сети свои странным поведением Собака удивила пользователей сети свои странным поведением Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Пёс научился раскачиваться в кресле-качалке Помытая курочка растеряла всю свою красоту Помытая курочка растеряла всю свою красоту

На что жалуетесь?

Вернуться