Терпеливая львица и её непоседливые дети

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Быть родителем - задача не из легких. Это касается не только людей, но и животных.
Чрезмерная активность некоторых детей может любого довести до белого каления, но львица из этого видео явно обладает терпением 80-го уровня.
Она невероятно спокойно относится к проделкам своих львят, поэтому они играют с ней без каких-либо ограничений, кусая ее за уши и царапая. «Ну что ж поделать? Работа у меня такая», — сказала бы терпеливая львица, если бы научилась говорить как человек.
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