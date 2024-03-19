Терпеливая львица и её непоседливые дети

Чрезмерная активность некоторых детей может любого довести до белого каления, но львица из этого видео явно обладает терпением 80-го уровня.

Она невероятно спокойно относится к проделкам своих львят, поэтому они играют с ней без каких-либо ограничений, кусая ее за уши и царапая. «Ну что ж поделать? Работа у меня такая», — сказала бы терпеливая львица, если бы научилась говорить как человек.