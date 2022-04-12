Бабушка мешает спать соседям в шесть утра

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Мужчина проснулся в 6:34 утра в субботу из-за шума с улицы. Он выглянул в окно и увидел во дворе бабушку, решившую "размяться".
Когда закуплен сахар и гречка и закрыты все поликлиники. Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У меня конечно давно нет ковров, и снег в Крыму не частый, но давние времена когда он выпадал, мы ковер клали на снег и сверху присыпали и на снегу выбивали, потом веником грязный снег смел и скрутил:
- во-первых тише,
- во-вторых не дышишь пылью,
- в-третьих по земле раскатать и скатать на много легче чем через турник перевешивать,
- в-четвертых реально эффективнее.
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А бабке просто с кем-то поругаться захотелось.
Где ей приспичило, там и хе.р.ачит и пофиг что нет зебры.
Да и в обычной жизни такие.
В Мухосранске!
Срочно из 20-секундного видео с матерящимся быдлом запилить отдельный пост на фишках