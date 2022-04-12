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Бабушка мешает спать соседям в шесть утра

Бабушка мешает спать соседям в шесть утра (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 08:52
Сообщество : Юмор
Метки: Двор   Юмор   бабушка   видео   ковёр   пенсинер   прикол   сон   шум   
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Мужчина проснулся в 6:34 утра в субботу из-за шума с улицы. Он выглянул в окно и увидел во дворе бабушку, решившую "размяться".
Когда закуплен сахар и гречка и закрыты все поликлиники. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Двор   Юмор   бабушка   видео   ковёр   пенсинер   прикол   сон   шум   
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10  комментариев
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19k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
А зачем ковер выбивать зимой на турнике???
У меня конечно давно нет ковров, и снег в Крыму не частый, но давние времена когда он выпадал, мы ковер клали на снег и сверху присыпали и на снегу выбивали, потом веником грязный снег смел и скрутил:
- во-первых тише,
- во-вторых не дышишь пылью,
- в-третьих по земле раскатать и скатать на много легче чем через турник перевешивать,
- в-четвертых реально эффективнее.
---
А бабке просто с кем-то поругаться захотелось.
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23k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
Он что, зимой с открытми окнами спит? У меня когда окна закрыты, даже мопеды не слышно! Это при том что стены тонкие
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1k
YuRiMi 38 минут назад
Ссылка my.mail.ru
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10k
El Niño 41 минуту назад
Все правильно. А когда ей ещё заниматься ковром, если в 8:00 она уже должна куда-то ехать на трамвае, в 9:00 быть первой в поликлинике, а в 11:00 сидеть со своими подругами на лавочке около подъезда?!
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4k
Дмитрий 45 минут назад
Смотри какие мы нежные....Бабулька ковёр выбивает. П....ц преступление.
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1k
LK 50 минут назад
Завяление на бабку. Штраф один раз заплатит и успокоится.
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21k
KOSTELLO Час назад
Они и через дорогу также ходят.
Где ей приспичило, там и хе.р.ачит и пофиг что нет зебры.
Да и в обычной жизни такие.
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17k
The Dude 2 часа назад
Бабка! Выбивает! Утром! Ковёр!
В Мухосранске!
Срочно из 20-секундного видео с матерящимся быдлом запилить отдельный пост на фишках
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