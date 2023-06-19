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Бабушка пытается уследить за активным внуком

Бабушка пытается уследить за активным внуком

Автор:
19 июня 2023 10:36
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   бабушка   внук   дети   
2679
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Несколько минут из жизни очень активного мальчика, пришедшего в гости к бабушке. За таким сорванцом нужен глаз да глаз!

Стоит мультиварка в углу и манит... манит...

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Метки: Видео   Курьезы   Прикол   Юмор   бабушка   внук   дети   
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14  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Посмеялся от души. Своих двоих вспомнил мелкими. Тоже нельзя было ни на секунду оставить. А бабушке-здоровья и терпения!
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1k
Алексей 6 минут назад
Вот что дофамин животворящий делает.
Дали бы уже наиграться мультиваркой, а так будет теперь долго ещё к ней лезть.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 17 минут назад
навеяло...
У нас дома трое детей,пять собак, три кошки, хорёк и енот-полоскун, а ёлку опрокинула пьяная тёща!
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19k
speaktr-st 19 минут назад
У меня старшему - 20, младшей 14. Сейчас её подростковые вытрепоны перетерплю и всёёёёёё.... Уеду в другой город чтобы внуков не подкидывали. :)
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5k
jfk Полчаса назад
напомнил мне добермана, который на дачу собирался
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145
pekareff 47 минут назад
У нас так кот первое время делал, когда был мелкий. Пока все полки и шкафы не облазил - не успокоился.
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1k
MrAnderson Час назад
Маленький суетолог =)
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38k
Aleks Час назад
Упорный малой. Главное тихо, без истерек, но шел к своей цели до конца
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3k
Капитошка 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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22k
babuby 2 часа назад
Вот вам наглядное :..Сидит дома с ребёнком, и нихрена не делает!"
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6k
salim777 2 часа назад
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10k
Алексей 2 часа назад
там еще и кошка есть))))
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4k
Денис 2 часа назад
Ржачно, а вот аквариум стоит опасно, когда в доме есть такой активный карапуз.
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