Бабушка пытается уследить за активным внуком

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Несколько минут из жизни очень активного мальчика, пришедшего в гости к бабушке. За таким сорванцом нужен глаз да глаз!
Стоит мультиварка в углу и манит... манит...
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