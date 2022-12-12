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Татарская бабушка впервые увидела мейн-куна

Татарская бабушка впервые увидела мейн-куна

Автор:
12 декабря 2022 08:46
Метки: Мейн-кун   Прикол   Реакция   Татарстан   Юмор   бабушка   видео   животные   кот   котёнок   
440
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Забавная реакция пожилой женщины на кота породы мейн-кун. Котёнку меньше года, а он уже впечатляет своими размерами.

Большая пушистая грелка

Отличный друг, который согреет бабушку зимними вечерами.

Источник:

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Метки: Мейн-кун   Прикол   Реакция   Татарстан   Юмор   бабушка   видео   животные   кот   котёнок   
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8  комментариев
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26k
albedo Полчаса назад
Все таки не надо пожилым такого зверя.
Которого бабушка сама боится.
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8k
Потапыч 2 минуты назад
Был у нас кун, мышей ловил, но трус был страшный. Как то на него связка прищепок упала с тумбочки (с тумбочки свисал конец веревки от связки и он начал играть с ним, чем потянул за связку и уронил на себя) дак орал как ужаленный, мы подумали, что случилось чего))
А в сад когда приезжали и выпускали гулять, дак он все время огребал от местных котов и каждый раз залазил на спину хозяйке, когда та на четвереньках на грядке ползала)
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7k
Том Джоуд 5 минут назад
Бабуля хорошая. Долгих лет жизни!
Но не думаю, что мейн-кун мышек ловить будет. Это ж - мебель пушистая)))
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15k
Совранский 8 минут назад
Про мышей - это PR ход?!))) Больше похоже, что внучка пристроить желает своего кота)))))))))))))))))
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22k
SolomonA 10 минут назад
А почему его привезли бабушке? Самим надоел? Сначала "давай купим - он такой миленький".. А потом - "достала эта скотина, давай бабке в деревню отдадим"...
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4k
Александр 17 минут назад
Мэйн кун мышей да крыс ловить? Да что-то сомневаюсь я сильно, что он будет кого-то там ловить. Поправьте, если я ошибаюсь.
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