Татарская бабушка впервые увидела мейн-куна

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Забавная реакция пожилой женщины на кота породы мейн-кун. Котёнку меньше года, а он уже впечатляет своими размерами.
Большая пушистая грелка
Отличный друг, который согреет бабушку зимними вечерами.
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Которого бабушка сама боится.
А в сад когда приезжали и выпускали гулять, дак он все время огребал от местных котов и каждый раз залазил на спину хозяйке, когда та на четвереньках на грядке ползала)
Но не думаю, что мейн-кун мышек ловить будет. Это ж - мебель пушистая)))
Мейн-кун
Эти кошки всегда показывали прекрасные навыки в охоте за мышами и крысами. Как правило, их держали на фермах, где грызуны представляют особую проблему для хранения зерна. Несмотря на внушительные размеры, мейн-куны крайне подвижны и способны совершать молниеносные прыжки во время погоней за жертвой. Представители этой породы являются азартными охотниками, которые могут выслеживать мышей и крыс на протяжении длительного времени, не обращая внимания на жару или холод.