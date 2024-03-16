Заряжавшийся электросамокат взорвался в квартире в Москве

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В одной из московских квартир взорвался электросамокат, который мужчина поставил на зарядку.
Запущенный после зимнего простоя электросамокат взорвался в квартире на улице Бестужевых в Москве. Он сдетонировал через несколько минут после того, как хозяин поставил его на зарядку.
После этого начался пожар. Однокомнатная квартира почти полностью сгорела. Предварительно, никто не пострадал. Мужчина успел выбежать и вызвать пожарных.
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