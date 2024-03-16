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Заряжавшийся электросамокат взорвался в квартире в Москве

Заряжавшийся электросамокат взорвался в квартире в Москве

Автор:
16 марта 2024 08:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   ЧП   взорвался   дым   зарядка   электросамокат   
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В одной из московских квартир взорвался электросамокат, который мужчина поставил на зарядку.

Запущенный после зимнего простоя электросамокат взорвался в квартире на улице Бестужевых в Москве. Он сдетонировал через несколько минут после того, как хозяин поставил его на зарядку.

После этого начался пожар. Однокомнатная квартира почти полностью сгорела. Предварительно, никто не пострадал. Мужчина успел выбежать и вызвать пожарных.


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Метки: Москва   ЧП   взорвался   дым   зарядка   электросамокат   
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4  комментария
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3k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
такое бывает если батарея пробита или перепаяна неправильно . скорей всего за зиму самотык перепаял батарею чтоб "нестись со скоростью ветра" или криворучке перепоручил такое и как итог после подачи питания произошло кз в банке и литий показал насколько он активный метал.
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1k
Exciter 11 минут назад
Зато батарею прокачал!
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15k
Ничоси 40 минут назад
Ну есть же хорошие новости. Минус один самокат в Москве.
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