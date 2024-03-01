В Краснодаре парень на электросамокате сбил девочку

Краснодарские правоохранители разыскивают электросамокатчика, который сбил шестилетнюю девочку и скрылся. Об этом сообщили в полиции краевой столицы.

Инцидент произошел 23 февраля на улице Шоссе Нефтяников. Неизвестный парень на электросамокате врезался в девочку, которая управляла детским самокатом. Молодой человек с места происшествия поспешил скрыться.

Ребенок получил различные травмы, в том числе ссадины и ушибленную рану губы.

В МВД уточнили, что девочка была на улице с родителями.

Полицейские устанавливают личность правонарушителя, организована проверка. С учетом причиненного девочке вреда здоровью, действиям молодого человека будет дана правовая оценка.