В Краснодаре парень на электросамокате сбил девочку

Парень и девушка ехали на одном электросамокате по улице. В какой-то момент на тротуаре появилась девочка на обычном самокате. Пара врезалась в ребенка и скрылась. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Краснодарские правоохранители разыскивают электросамокатчика, который сбил шестилетнюю девочку и скрылся. Об этом сообщили в полиции краевой столицы.
Инцидент произошел 23 февраля на улице Шоссе Нефтяников. Неизвестный парень на электросамокате врезался в девочку, которая управляла детским самокатом. Молодой человек с места происшествия поспешил скрыться.
Ребенок получил различные травмы, в том числе ссадины и ушибленную рану губы.
В МВД уточнили, что девочка была на улице с родителями.
Полицейские устанавливают личность правонарушителя, организована проверка. С учетом причиненного девочке вреда здоровью, действиям молодого человека будет дана правовая оценка.
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Но с маленькой девочки спроса нет. Виноват как парень нарушивший правила пользования самокатом, там и родители девочки не уследившие за ребёнком.