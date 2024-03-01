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В Краснодаре парень на электросамокате сбил девочку

В Краснодаре парень на электросамокате сбил девочку

Автор:
01 марта 2024 15:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   дети   инцидент   самокат   электросамокат   
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Парень и девушка ехали на одном электросамокате по улице. В какой-то момент на тротуаре появилась девочка на обычном самокате. Пара врезалась в ребенка и скрылась. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

Краснодарские правоохранители разыскивают электросамокатчика, который сбил шестилетнюю девочку и скрылся. Об этом сообщили в полиции краевой столицы.

Инцидент произошел 23 февраля на улице Шоссе Нефтяников. Неизвестный парень на электросамокате врезался в девочку, которая управляла детским самокатом. Молодой человек с места происшествия поспешил скрыться.

Ребенок получил различные травмы, в том числе ссадины и ушибленную рану губы.

В МВД уточнили, что девочка была на улице с родителями.

Полицейские устанавливают личность правонарушителя, организована проверка. С учетом причиненного девочке вреда здоровью, действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

Источник:

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Метки: Видео   Краснодар   дети   инцидент   самокат   электросамокат   
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7  комментариев
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3k
Александр Ломовицкий 50 минут назад
таким надо сразу давать реальный срок. сейчас придел лето и поедут петухи по двое трое на прокатных самокатах . суки , ведь удобный транспорт . соблюдайте правила езжайте аккуратно и будет всем счастье но нет же . короче петушары самокатные .
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1k
Николай 6 минут назад
Самокат прокатный! Время и место с камер есть, кто последний брал колеса тот и есть виновник. На видео видно что, чмошник отменяет или заканчивает поездку. В чем проблема найти скотину!? Намотайте уроду пару лет! Что значит скрылся! Принимайте меры, скоро этих дебилов будет видимо невидимо! Ну и да родители, НЕ БРОСАЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!
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927
Андрей Граф 14 минут назад
найти и ноги обоим переломать, з.а.е.б.а.л.и тупорылые на этих самокатах
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3k
WisImp 17 минут назад
Нельзя на самокате вдвоём ездить. Парень тормозил, когда увидел девочку, но по скольку их там двое, тормозного усилия не хватило. От части оба врезались друг в друга, так как девочка двигалась не по правой, а левой стороне. Оба не туда смотрели.

Но с маленькой девочки спроса нет. Виноват как парень нарушивший правила пользования самокатом, там и родители девочки не уследившие за ребёнком.
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11k
Billi_Bons 36 минут назад
Небинарные особы открывают сезон электросамокатов.
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2k
Альфач твоей мамки 53 минуты назад
Найти, и очком его на самокат это грёбаный надеть! И чтобы в новостях по первому показали, чтобы все знали , что справедливость и воздаяние не пустой звук!
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65
ruslan d Час назад
Ну тут на любом транспорте замес бы был , девочка уже бы не оттормозилась скорей всего .. Но то что сбежали - уроды полные ...
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