FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4282 поста • 608 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Юморист Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником

Юморист Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Гарик Харламов   видео   знамменитости   мошенник   телефонный мошенник   юмор   
1186
1
1
Резиденту Comedy Club Гарику Харламову позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Юморист решил подыграть злоумышленнику и прикинулся «чайником». Разговор с мошенником записали знакомые шоумена.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Гарик Харламов   видео   знамменитости   мошенник   телефонный мошенник   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Опаньки 40 минут назад
)))))))))) зачетно )))) "Я не стираю, стирает Галина" )))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
котегRUS 3 минуты назад
почему мне никто не звонит?((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
чокнутый 7 минут назад
по!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998k
Сергей 14 минут назад
Тупая постанова "Камеди клаб"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
700
Александр 23 минуты назад
А в чём развод то заключалси ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей Полчаса назад
"Я написал П"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Антон Семёныч 36 минут назад
В чем мошенничество? Знаю разные разводы по телефону. Про мошенничество со словом "поддержка" слышу первый раз. Кто в теме, расскажите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Иван Акимов 39 минут назад
Криворожий клоун ещё и юморист?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Azesh 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна Оригинальный способ почистить ананас Оригинальный способ почистить ананас Как может выглядеть драка на самоизоляции Как может выглядеть драка на самоизоляции Пёс против назойливого тиктокера Пёс против назойливого тиктокера Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол Запоминающаяся жарка мяса на природе Запоминающаяся жарка мяса на природе
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

580994



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты
1
65
То, чего вы не знали об Азовском море. Интересные факты
Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование
3
70
Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Спорткар McLaren не подлежит восстановлению после того, как кроссовер Audi наехал на него
0
10
Спорткар McLaren не подлежит восстановлению после того, как кроссовер Audi наехал на него
Государственный флаг Республики Татарстан
1
4
Государственный флаг Республики Татарстан
Харламов заснял, как его пытаются обмануть "мошенники из Сбербанка"
Харламов заснял, как его пытаются обмануть "мошенники из Сбербанка"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#разное#познавательно#природа#на различный вкус#люди#Душевное#армия
#факты#животные#интересное#кино#прикольные#автомобили#актеры#новости#абсурд#дтп
#юмор#прикол#россия#шоу бизнес#знаменитости#смешные#в мире#позитив#авария#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться