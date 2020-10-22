Юморист Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником

Резиденту Comedy Club Гарику Харламову позвонил мошенник и представился сотрудником банка. Юморист решил подыграть злоумышленнику и прикинулся «чайником». Разговор с мошенником записали знакомые шоумена.
Сперва юморист делал вид, будто не понимает, что значит на телефоне "клавиатура" и "раскладка". Затем Харламов, едва сдерживая смех, изобразил, что набирает слово "поддержка".
В видео содержится ненормативная лексика.
В видео содержится ненормативная лексика.
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