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Забавно отшила мошенников

Забавно отшила мошенников (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: siri   видео   голос   забавно   мошенники   постановка   сбербанк   юмор   
6943
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Молодец! Задолбали эти мошенники, уже в день по 3 раза звонят!

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Метки: siri   видео   голос   забавно   мошенники   постановка   сбербанк   юмор   
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30  комментариев
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28k
Элек Мек 4 часа назад
Браво,и голос соответствующий.
Браво,и голос соответствующий.
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3k
КремлеКот Полчаса назад
Не так давно тоже позвонила какая-то медама, типа служба безопасности чего-то там.
"У вас прошёл платёж в Альфа-банк на 1200 рублей. Вы подтверждаете ?" Если бы было время, я бы её потроллил, но времени не было и я просто сказал (дословно): "Знаете что, а идите-ка вы в ж.пу !" И отключился. Самое прикольное в том, что эта дура ещё раз позвонила, но я уже не ответил. А надо было, и сразу сказать: "Уже дошли ?"
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941
Murych КремлеКот 5 минут назад
Да, это она о прибытии доложила
.
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1k
Leo 49 минут назад
Сейчас над сбербанком только ленивый не стебётся)
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237
Vital Idol Час назад
я иногда не успеваю их нах*уй послать))))
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97
Михаил Тарасов 2 часа назад
А голос у девочки таки да красивый! Да и сама она прикольная. ;)
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16k
SerGProS 2 часа назад
Вам отвечает менеджер из соседнего филиала, о чем вы хотели перетереть?
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141
Александр Туманов 3 часа назад
БРАВО...
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6k
Doomer 3 часа назад
Браво! Меня вчера почти так же пытались развести.
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Говорить им что у тебя нет карты Сбербанк не правильно, потому что мошенники зная только ваш номер телефона сначала попытаются сделать на него перевод чтобы убедиться есть у вас карта Сбера, при переводе им высветятся ваши Имя и Отчество, поэтому они и звонят вам уже зная ваше Имя и Отчество, а Фамилии не знают, знают только ее первую букву. ( Иван Петрович В. , например) Можно поугарать попросить назвать Фамилию, посмотреть как начнет залипать звонящий, т.к. в банке вашу Фамилию знают, потому что вы там анкету заполняли.
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31k
Игорь BillyBonzz 3 часа назад
А если у меня действительно нет карты Сбера. И ни одна карта к номеру не привязана.
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17k
BillyBonzz Игорь 3 часа назад
ну тогда это пацаны со двора Вам звонили)))
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16k
kamanch Игорь 2 часа назад
Если позвонили на фотоаппарат, то лучше переведи им деньги Почтой России.
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3k
Виталий Васильев BillyBonzz 2 часа назад
В большинстве случаев у них уже куплены базы с ФИО, адресами и т.п. Нужно всего лишь базу крупного страховщика купить
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526
GoInDown 3 часа назад
Слабенько как то, есть норм юмористы, а тут как то скучно.
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17k
BillyBonzz 3 часа назад
Я тоже сразу прошу чтобы представился : Фамилия, отряд, статья, кто по масти, погоняло. На том конце залипают сначала а потом начинают уже не четко поставленным голосом, а верещать как потерпевший " с чего вы все решили что мы на зоне сидим?, мы на Кипре сидим в бизнес-центре!!!!", я говорю : - это так сегодня парашу на зоне называют? - и тут на том конце уже начинается шикарнейшая феня, причем с таким хохляцким прононсом, скорее всего звонки их южных регионов, граничащих с украиной: " мля ты шо, терпила, ты за мЯтлой следи!" ))) Тут главное не заржать и очень спокойно, размеренно разговаривать, на том конце тогда вообще шоу получается, волоса начинает рвать на жопе, верещать.))))
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3k
Виталий Васильев BillyBonzz 2 часа назад
Я вас огорчу, но тема давно переехали из мест не очень отдаленных в бизнес-центры. Я думаю, что простой обыватель, даже не представляет размеры сего "бизнеса". Организовывать сейчас такой колл-центр на зоне сильно затратнее и напряженнее, чем снять обычный офис.
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10k
Пумба BillyBonzz 2 часа назад
В Кривом Роге выявили "банковский" колл-центр

Для мошеннической схемы по выманиванию денег у "клиентов", организатор привлек даже несовершеннолетних. Из 27 "сотрудников" таковых оказалось 11 человек. Об операции по выявлению мошенников сообщает пресс-служба областного отдела полиции.
Сотрудники Покровского отделения полиции совместно с сотрудниками Криворожского местной прокуратуры №2 провели ряд санкционированных судом обысков на территории Кривого Рога.
Следователи установили, что для своей работы организатор оборудовал помещение компьютерной техникой и нанял сотрудников. Каждый день они совершали сотни телефонных звонков клиентам банковских учреждений, представлялись работниками службы безопасности банков и по разным схемам переводили средства с их банковских счетов на свои.
В ходе следственных действий полицейские изъяли 30 системных блоков, 28 наушников, 31 мобильный телефон, 2 предмета, похожие на пистолет, нож, около 130 тысяч гривен, 1700 долларов США и другие вещественные доказательства.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).
Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной деятельности и сумму нанесенного ущерба.
29 августа 2020 года
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17k
BillyBonzz Виталий Васильев 48 минут назад
Да знаю я, вон их сколько по телеку показывают, когда накрывают эти колл- центры, которые пенсионеров разводят, впаривают им всякую херню за огромные деньги, от имени банков звонят, потом всякие магические и волшебные хрени впаривают. Кстати туда и идут работать в основном либо отбросы ибо с судимостями.
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16k
Lunatic Asylum 4 часа назад
Я 450 косарей переводил между счетами. Догадаетесь сколько call-центров Сбербанка мне звонило? Примерно 0. Сбербанк уже лет 300 не звонит по переводам. А уж тем более с открытием СБП. Тиньке вообще пофиг, 90% решается через чат.
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11k
Oleg Lunatic Asylum 2 часа назад
Прошлым летом ещё звонили. Покупал дверь, деньги бросал на карточку сбера - заблокировали транзакцию , потом звонить пришлось самому )
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1k
Alexander Lunatic Asylum 52 минуты назад
Два дня назад списывал с зарплатной сберовской на карту другого банка. Заблочили и перезвонили с номера 900.
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16k
Lunatic Asylum Alexander 43 минуты назад
Часто переводишь видимо - заподозрили активность.
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9k
Artem 4 часа назад
Еще можно отвечать: "Хазяин нэт!" и класть трубку
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1k
Bart_S 4 часа назад
А я просто спросил у чела, действительно ли еще на это кто-то ведется? Он даже не задумался, сразу ответил: "Да, где-то один из ста."
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3k
Виталий Васильев Bart_S 2 часа назад
Сильно чаще
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38k
Raush 4 часа назад
Забавно отшила мошенников
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411
Егор 4 часа назад
Мой голосовой помощник обычно спрашивает фамилию, имя, отчество, кличку, статью и срок отсидки.
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22k
MatveiVainrub 4 часа назад
Перфекто , Белиссимо , Браво
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27k
Alex 5 часов назад
Красава. Мне недавно подобный ган*н звонил. Примерно такой диалог состоялся:

- Добрый день. Я из Сбербанка бла-бла-бла. У нас был зафиксирован перевод 2 тыс рублей. Вы подтверждаете это перевод?
- Да.

Минутная пауза.

- М@нда
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