Забавно отшила мошенников

Молодец! Задолбали эти мошенники, уже в день по 3 раза звонят!
Надо отвечать: «Вечер в хату, господа арестанты! Ходу воровскому, смерти мусорскому. Часик в радость, чифир в сладость карты виза в сбере не имею.»
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"У вас прошёл платёж в Альфа-банк на 1200 рублей. Вы подтверждаете ?" Если бы было время, я бы её потроллил, но времени не было и я просто сказал (дословно): "Знаете что, а идите-ка вы в ж.пу !" И отключился. Самое прикольное в том, что эта дура ещё раз позвонила, но я уже не ответил. А надо было, и сразу сказать: "Уже дошли ?"
Для мошеннической схемы по выманиванию денег у "клиентов", организатор привлек даже несовершеннолетних. Из 27 "сотрудников" таковых оказалось 11 человек. Об операции по выявлению мошенников сообщает пресс-служба областного отдела полиции.
Сотрудники Покровского отделения полиции совместно с сотрудниками Криворожского местной прокуратуры №2 провели ряд санкционированных судом обысков на территории Кривого Рога.
Следователи установили, что для своей работы организатор оборудовал помещение компьютерной техникой и нанял сотрудников. Каждый день они совершали сотни телефонных звонков клиентам банковских учреждений, представлялись работниками службы безопасности банков и по разным схемам переводили средства с их банковских счетов на свои.
В ходе следственных действий полицейские изъяли 30 системных блоков, 28 наушников, 31 мобильный телефон, 2 предмета, похожие на пистолет, нож, около 130 тысяч гривен, 1700 долларов США и другие вещественные доказательства.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).
Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконной деятельности и сумму нанесенного ущерба.
29 августа 2020 года
- Добрый день. Я из Сбербанка бла-бла-бла. У нас был зафиксирован перевод 2 тыс рублей. Вы подтверждаете это перевод?
- Да.
Минутная пауза.
- М@нда