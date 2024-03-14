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В Токио есть кафе с капибарами, которое так и называется Cafe Capyba

В Токио есть кафе с капибарами, которое так и называется Cafe Capyba

Автор:
14 марта 2024 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Cafe Capyba   Видео   животные   капибары   милота   токио   
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Грызуны в заведении важнее клиентов, поэтому нахождение там ограничено по времени. Кафе также может закрыться, если капибарам надоело или пришло время спать.

В Cafe Capyba вы можете провести 30 минут с этими животными (при входной плате в размере около 10 долларов), выпить с ними чашку кофе, поиграть, погладить их, покормить морковкой и т. д.


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Метки: Cafe Capyba   Видео   животные   капибары   милота   токио   
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Дмитрий Носов Час назад
Этому кафе идеально подошло бы название CapyBar
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Fat Lynx 56 минут назад
Ок... Идея норм.
А куда они гадят? Или за ними постоянно убирают?
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