В Токио есть кафе с капибарами, которое так и называется Cafe Capyba

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Грызуны в заведении важнее клиентов, поэтому нахождение там ограничено по времени. Кафе также может закрыться, если капибарам надоело или пришло время спать.
В Cafe Capyba вы можете провести 30 минут с этими животными (при входной плате в размере около 10 долларов), выпить с ними чашку кофе, поиграть, погладить их, покормить морковкой и т. д.
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А куда они гадят? Или за ними постоянно убирают?