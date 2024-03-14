Уличная кошка принесла в дом покормившего её человека котят

Автор видео покормил уличную кошку, а та принесла "подарок" в виде крошечных котят.
Говорят, кошки могут чувствовать плохих или хороших людей, и отчасти это правда. Ведь пушистые отлично улавливают язык тела и эмоции человека. Автор этого видео может гордиться собой, ведь он не просто хороший человек, а, судя по всему, великолепный.
Ведь котейка решила доверить ему самое главное — своих маленьких очаровательных детишек. А все началось с довольно банальной вещи, человек просто покормил ее на улице. Однако даже этого хватило, чтобы она поняла, что перед ней человек с большим сердцем. Теперь автор не просто добрейшей души человек, но и родитель милейших пушистых комочков.
Источник:
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Вы хоть сами поняли, что написали?
перечитал??