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Сообщество Без кота и жизнь не та 2131 пост • 506 подписчиков подписаться
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Уличная кошка принесла в дом покормившего её человека котят

Уличная кошка принесла в дом покормившего её человека котят

Автор:
14 марта 2024 07:18
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   добро   животные   котята   кошка   милота   
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Автор видео покормил уличную кошку, а та принесла "подарок" в виде крошечных котят.

Говорят, кошки могут чувствовать плохих или хороших людей, и отчасти это правда. Ведь пушистые отлично улавливают язык тела и эмоции человека. Автор этого видео может гордиться собой, ведь он не просто хороший человек, а, судя по всему, великолепный.

Ведь котейка решила доверить ему самое главное — своих маленьких очаровательных детишек. А все началось с довольно банальной вещи, человек просто покормил ее на улице. Однако даже этого хватило, чтобы она поняла, что перед ней человек с большим сердцем. Теперь автор не просто добрейшей души человек, но и родитель милейших пушистых комочков.

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Метки: Видео   добро   животные   котята   кошка   милота   
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10  комментариев
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233
Dima 57 минут назад
Уличная кошка принесла в дом покормившего его человека котят
Вы хоть сами поняли, что написали?
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4k
Enigma Kuutar 14 минут назад
Трёхцветка счастья в дом принесла :)
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63k
Андрей 23 минуты назад
Я так вышел на своё ДР покурить на улицу и увидел кошку беременную. А я добренький же, особенно в тот момент. Говорю - кошка, пошли домой, а? Открыл дверь, а она взяла и зашла. В общем утром у меня в шкафу было уже шесть кошек )

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77k
Ща как жахну 43 минуты назад
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1k
Aleksei 44 минуты назад
автор,ты свой заголовок

перечитал??
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748
Сергей 52 минуты назад
Что кошки, что собаки не могут справиться с выводком. И хочешь не хочешь а несешь поклажу к людям.
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