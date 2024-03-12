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Бесстрашный юноша защищает свою девушку от четырех тигров

Бесстрашный юноша защищает свою девушку от четырех тигров

Автор:
12 марта 2024 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: Болливуд   Индия   кино   тигры   умора   фильм   
1771
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Если вам хочется увидеть с утра настоящую страшилку и пощекотать себе нервы, то включаем ролик. Тут можно найти много интересного.

Мне кажется постанова. Не может мужик против 4 опасных хищников идти вот так в рукопашную.

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Метки: Болливуд   Индия   кино   тигры   умора   фильм   
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17  комментариев
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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3k
Cali0str0 Минуту назад
Что за бесчеловечное отношение к тиграм?...
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6k
Дмитрий 9 минут назад
Последний тигр вообще убил!!!
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 10 минут назад
Сначала думал постанова, потом присмотрелся да это ж Болливуд! А там всё реально, все знают.
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3k
Lena 10 минут назад
Тигры от страха на задних лапах убежали)))) вот это да!!! Ну, это индийские тигры, может они так и бегают, откуда ж мне знать!!!
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Andrey Cainikov 17 минут назад
Это настоящие индийские тигры, ну как тут можно подумать что это постанова, выглядит всё очень реалистично ))))
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711
Акан 21 минуту назад
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10k
Сергей 23 минуты назад
Куда смотрят зоозащитники. Тигры и так худые, явно не доедают. Мало того что их обеда лишили, так ещё и побили. Короче, видно что не постановка, но видно что отношение к тиграм у них безчеловечное
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1
Andrey Cainikov Сергей 14 минут назад
Да нет, просто тигры сами попросились на съёмки , жрать нечего , а так хоть надеялись во время съёмок пожрать , не дали
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1k
Странник Полчаса назад
Парень реально крут, и режиссер профи, не от одного тигра, не от двух, и даже не от трех, а именно от ЧЕТЫРЕХ тигров защитить девушку, это сильно. жаль, что не от пятерых и пяти львов, было бы еще зрелищнее
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403
Dragon Полчаса назад
Вот умеют же, чертяки!
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32k
Kladbische Полчаса назад
Не смог смотреть, страшно, подскажите, хорошо всё закончилось?
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23k
BiZ Полчаса назад
остались еще такие костюмы?
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11k
GRuslan Полчаса назад
Кто его сансэй? Это самое сильное кунфу которое я видел.
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29k
Alex 41 минуту назад
А есть продолжение где тигры её любят?
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19k
banzai7 Час назад
Точно постанова. Наверняка тигры из цирка Запашных.
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