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Ах, Болливуд. Все-таки есть в их ярком и веселом безумии какой-то особенный шарм. Физика, логика и здравый смысл отправляются в бессрочный отпуск, а на экране творится эпический экшен!
Собственно, а что еще требуется для идеального блокбастера?
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Надо, пожалуй, посмотреть какой-нибудь индийский кинофильм))
Сцена: индийский командос прыгает вверх с земли на крышу небоскрёба, отталкиваясь ногами от летящих в него пуль....
А? Как вам идея? Карта сбер привязана к номеру телефона. Спасибо.