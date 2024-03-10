FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1265 постов • 55 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Красноярске девушки устроили драку из-за парня

В Красноярске девушки устроили драку из-за парня

Автор:
10 марта 2024 10:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   дамы   девушки   драка   конфликт   красноярск   леди   не поделили мужика   негатив   
1852
1
1

Две дамы сцепились прямо на земле: барышни били друг друга каблуками, рвали волосы на голове.

Причиной конфликта стало то, что в клубе они не смогли поделить мужчину, и одна из девушек затаила месть, припомнив обиду уже на улице.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   дамы   девушки   драка   конфликт   красноярск   леди   не поделили мужика   негатив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
89k
Taras Kozalupko Час назад
А этот самец, за которого бьются, рядом с очкастой стоит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
13k
jnkbxybr Полминуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Neo Час назад
Всё верно! За своё счастье нужно бороться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
АнтонПолднев Час назад
Реакция пацана бесценна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
822
Шурман Час назад
Животные , я понимаю у кошек в марте обострение но у этих гомо сапиенс видать вообще нехватка всего .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

49557



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме решили бороться с "фанерой"
В Госдуме решили бороться с "фанерой"
Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным мальчиком в мире
Как сложилась судьба корейского вундеркинда Ким Ун Ёна, которого считали самым умным...
Набирающие популярность в сообществах
Часы "Амфибия" - родом из СССР. Мощная вещь
Часы "Амфибия" - родом из СССР. Мощная вещь
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#история#интересно#Девушка#природа#кошка
#животные#в мире#Юмор#8 марта#кино#США#Россия
#забавно#люди#собака#Еда#праздник#цветы#кот
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Дрались все — парни, девушки, собаки: в Орске камера зафиксировала массовую драку Дрались все — парни, девушки, собаки: в Орске камера зафиксировала массовую драку «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре «Я тебя на улице пристрелю»: в Приморье пара устроила драку в кинотеатре Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Омич подрался с сотрудником пункта выдачи В московском баре посетительницы устроили массовую драку В московском баре посетительницы устроили массовую драку Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге

На что жалуетесь?

Вернуться