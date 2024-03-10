В Красноярске девушки устроили драку из-за парня

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Две дамы сцепились прямо на земле: барышни били друг друга каблуками, рвали волосы на голове.
Причиной конфликта стало то, что в клубе они не смогли поделить мужчину, и одна из девушек затаила месть, припомнив обиду уже на улице.
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