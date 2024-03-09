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Парень стабилизировал камеру на Млечном Пути и заснял таймлапс с вращением Земли. В итоге у него получились удивительной красоты кадры.
Давайте посмотрим, что у него вышло.
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Автор, ты если тыришь с интернета, то хоть проверяй, я это несколько дней назад уже выкладывал