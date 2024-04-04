Уникальная белка-альбинос попала на камеру

Самым же интересным в белке было то, что она являлась альбиносом. Такое зрелище можно увидеть не каждый день, а потому домовладельцы очень рады, что в их архиве появилось видео, похвастаться которым может далеко не любой любитель природы. Белки — сами по себе симпатичные создания, а уж белые белки особенно.



