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Уникальная белка-альбинос попала на камеру

Уникальная белка-альбинос попала на камеру

Автор:
04 апреля 2024 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   альбинос   белка   животнные   камера   красота   природа   
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Камера видеонаблюдения, установленная этими домовладельцами, дала им возможность полюбоваться на удивительную обитательницу дикой природы.

Самым же интересным в белке было то, что она являлась альбиносом. Такое зрелище можно увидеть не каждый день, а потому домовладельцы очень рады, что в их архиве появилось видео, похвастаться которым может далеко не любой любитель природы. Белки — сами по себе симпатичные создания, а уж белые белки особенно.


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Метки: Видео   альбинос   белка   животнные   камера   красота   природа   
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КВТИУ-80 2 часа назад
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Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1829 постов (1537 в горячем)

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