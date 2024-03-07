Кот спрятался в шкафу от гостей

Гостеприимство — это прекрасное качество, но не все любят, когда в их дом приходят другие люди, даже если они близкие. Кот из этого видео с подозрением относится к гостям, особенно к гостям с маленькими детьми. Как только он видит их, то сразу прячется в шкафу.

Возможно, хозяева котика хотели бы показать своего пушистика гостям, но он предпочитает темноту, тишину, одиночество и, самое главное, — безопасность от цепких и ловких детских ручек. Зато, когда гости покинут квартиру, котофей выберется из своего убежища и снова станет милым и приветливым питомцем.