Кот-фу: пушистый мастер боевых искусств

Ловкие лапки и сверхбыстрая реакция делает котов очень серьезными и опасными противниками в любом сражении. Но особенно проказники хороши в кунг-фу, и котейка из видео это в очередной раз доказал.

Когда хозяин решил применить на нем свою секретную технику, котофей тут же дал ему бой. Пушистый мастерски отражал любую атаку, не давая передохнуть человеку. Что ж. Владельцу еще тренироваться и тренироваться до уровня проказника.