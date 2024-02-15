Кот устал слушать плач младенца

Домашний кот настолько устал от плача младенца, что впал в ступор. Один из членов семьи запечатлел питомца.
Младенцы могут быть очень милыми и обаятельными, но их громкий плач способны выдержать только мамы и обладатели чрезвычайно крепких нервов. Котофей из этого видео не относится ни к первой, ни ко второй группе.
Неудивительно, что надрывающийся ребенок вызвал у бедолаги ступор. Котейка просто лег и стал смотреть в одну точку, надеясь, что рано или поздно этот кошмар закончится сам собой. А ведь котейка еще не знает, что совсем скоро малыш перестанет плакать и начнет гоняться за пушистиком по всем комнатам, пытаясь схватить его за хвост или уши.
Источник:
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