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Сообщество Без кота и жизнь не та 2014 постов • 503 подписчика подписаться
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Кот устал слушать плач младенца

Кот устал слушать плач младенца

Автор:
15 февраля 2024 08:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   дети   кот   кошка   младенец   плач   
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Домашний кот настолько устал от плача младенца, что впал в ступор. Один из членов семьи запечатлел питомца.

Младенцы могут быть очень милыми и обаятельными, но их громкий плач способны выдержать только мамы и обладатели чрезвычайно крепких нервов. Котофей из этого видео не относится ни к первой, ни ко второй группе.

Неудивительно, что надрывающийся ребенок вызвал у бедолаги ступор. Котейка просто лег и стал смотреть в одну точку, надеясь, что рано или поздно этот кошмар закончится сам собой. А ведь котейка еще не знает, что совсем скоро малыш перестанет плакать и начнет гоняться за пушистиком по всем комнатам, пытаясь схватить его за хвост или уши.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   дети   кот   кошка   младенец   плач   
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Fat Lynx 2 часа назад
Сломали кота нах*й!
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35k
Fat Lynx Час назад
"...начнет гоняться за пушистиком по всем комнатам, пытаясь схватить его за хвост или уши" - вы там в своем уме? мелкий еще вряд ли ползает! Какое тут "гоняться"?
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