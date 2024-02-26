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Сообщество Без кота и жизнь не та 2063 поста • 506 подписчиков подписаться
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Невзлюбивший поводок кот повеселил хозяев

Невзлюбивший поводок кот повеселил хозяев

Автор:
26 февраля 2024 08:28
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   поводок   шлейка   
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Реакция кошек на шлейку и поводок может быть самой разной: от полного безразличия до попыток вывернуться из ненавистной «сбруи». Это кот явно невзлюбил данные аксессуары.

Владельцы кошек не раз мечтали о совместной прогулке с любимцем по парку или городу. Но, к сожалению, гулять с кошачьими, как собачками, очень сложно, и на это есть множество причин.

Во-первых, котейки не знают команд и могут убежать от вас при первой хорошенькой птичке на дереве, а во-вторых, у них крайне тяжелые отношения со шлейками и поводками. Так, герой этого видео внезапно сошел с ума и чуть не улетел, как только на него надели этот аксессуар. Другой котейка и песель явно были в шоке от такого поведения друга.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   поводок   шлейка   
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2  комментария
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Колька Валеркин сын 50 минут назад
А кто сказал, что котейке эта прогулка нужна?
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ProFanas Полчаса назад
Напугали котика до глубины души! И ещё так "и что же ему не понравилось7!"
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Krasin

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