Невзлюбивший поводок кот повеселил хозяев

Владельцы кошек не раз мечтали о совместной прогулке с любимцем по парку или городу. Но, к сожалению, гулять с кошачьими, как собачками, очень сложно, и на это есть множество причин.

Во-первых, котейки не знают команд и могут убежать от вас при первой хорошенькой птичке на дереве, а во-вторых, у них крайне тяжелые отношения со шлейками и поводками. Так, герой этого видео внезапно сошел с ума и чуть не улетел, как только на него надели этот аксессуар. Другой котейка и песель явно были в шоке от такого поведения друга.