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Сообщество Без кота и жизнь не та 2014 постов • 503 подписчика подписаться
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Кот решил попробовать свет от проектора на вкус

Кот решил попробовать свет от проектора на вкус

Автор:
15 февраля 2024 08:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   в мире   животные   кот   
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Любопытный кот заметил свет, исходящий от проектора. Питомец решил попробовать его на вкус.

Коты готовы попробовать буквально все, что видят вокруг себя. И неважно, что этого может даже и не существовать в его физическом воплощении, и это нельзя потрогать.

Например, котик из этого видео заметил свет от проектора. Ему стало очень любопытно, что это такое, но вместо того, чтобы просто изучить это, пушистый балбес решил его попробовать. И, судя по тому, что он сделал это несколько раз, котофею было даже вкусно.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   в мире   животные   кот   
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