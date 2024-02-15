Кот решил попробовать свет от проектора на вкус

Коты готовы попробовать буквально все, что видят вокруг себя. И неважно, что этого может даже и не существовать в его физическом воплощении, и это нельзя потрогать.

Например, котик из этого видео заметил свет от проектора. Ему стало очень любопытно, что это такое, но вместо того, чтобы просто изучить это, пушистый балбес решил его попробовать. И, судя по тому, что он сделал это несколько раз, котофею было даже вкусно.