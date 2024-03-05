Хирург складывает оригами лапароскопическими зажимами

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Искусство оригами нашло применение в хирургии. Некоторые врачи в рамках тренировки собирают бумажного журавлика при помощи инстументов для лапароскопии. Вот как это выглядит.
Впечатляющее зрелище. Мастер своего дела!
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Моторист, вытирая руки, сдает машину клиенту и попутно с ним болтает:
- А вот вы кем работаете?
- Хирург, операции на сердце провожу.
- И много платят?
- 20 000$ за операцию.
- Вот блин, ведь по сути одно и то же делаем, ты движки перебираешь и я тоже, а мне всего 300 баксов платят.
- Хочешь узнать в чём разница?
- Конечно!
Хирург подходит к машине, заводит движок:
- Ну давай, перебирай!