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Хирург складывает оригами лапароскопическими зажимами

Хирург складывает оригами лапароскопическими зажимами

Автор:
05 марта 2024 14:05
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   журавль   интересно   медик   оригами   тренировка   хирург   
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Искусство оригами нашло применение в хирургии. Некоторые врачи в рамках тренировки собирают бумажного журавлика при помощи инстументов для лапароскопии. Вот как это выглядит.

Впечатляющее зрелище. Мастер своего дела!

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Метки: Видео   журавль   интересно   медик   оригами   тренировка   хирург   
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4  комментария
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7k
Roman 51 минуту назад
Так вот что они с забытыми в животе салфетками делают!
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78k
Viktor 15 минут назад
Не знаю, чёта старый анекдот за хирурга вспомнился:
Моторист, вытирая руки, сдает машину клиенту и попутно с ним болтает:
- А вот вы кем работаете?
- Хирург, операции на сердце провожу.
- И много платят?
- 20 000$ за операцию.
- Вот блин, ведь по сути одно и то же делаем, ты движки перебираешь и я тоже, а мне всего 300 баксов платят.
- Хочешь узнать в чём разница?
- Конечно!
Хирург подходит к машине, заводит движок:
- Ну давай, перебирай!
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3k
Едондер пуп Час назад
Не совсем приближенная к реальности тренировка: инструменты ещё должны быть фиксированы в точках ввода в полость (в т.н. "проколах")
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