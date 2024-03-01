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«Этого не выкидываем»: пёс спас своего младшего товарища от хозяйки

«Этого не выкидываем»: пёс спас своего младшего товарища от хозяйки

Автор:
01 марта 2024 09:28
Сообщество : Животные
Метки: веник   животные   забавно   метла   милота   собака   
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Собака из этого видео, видимо, знает такой уровень увлеченности хозяйки уборкой и поэтому, когда она решила подмести пол, сразу же забеспокоился о своем младшем товарище.

Ведь он настолько маленький, что его можно вполне не заметить во время подметания пола, поэтому песель сразу бросился на помощь своему маленькому собрату и не дал ему очутиться в совке.



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Метки: веник   животные   забавно   метла   милота   собака   
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