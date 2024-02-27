С заботой о ближнем: мальчик накрыл дремлющего пса

Некоторые дети обращаются с домашними животными, как с игрушками. В то время как другие с раннего возраста считают питомцев полноценными членами семьи и заботятся о них.

Например, малыш из этого видео очень любит и ценит своего хвостатого брата, поэтому накрывает его тонким "одеялом", когда тот ложится на пол, чтобы отдохнуть. Собакен, в свою очередь, с радостью принимает заботу ребенка и довольно виляет хвостиком, когда он подходит. Ну разве не милота?