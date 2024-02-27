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С заботой о ближнем: мальчик накрыл дремлющего пса

С заботой о ближнем: мальчик накрыл дремлющего пса

Автор:
27 февраля 2024 08:08
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дети   животные   мальчик   милота   собака   
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Мальчик увидел, что его пёс лёг отдохнуть и решил позаботиться о нём. Ребёнок подошёл к четвероногому другу и накрыл его тканью.

Некоторые дети обращаются с домашними животными, как с игрушками. В то время как другие с раннего возраста считают питомцев полноценными членами семьи и заботятся о них.

Например, малыш из этого видео очень любит и ценит своего хвостатого брата, поэтому накрывает его тонким "одеялом", когда тот ложится на пол, чтобы отдохнуть. Собакен, в свою очередь, с радостью принимает заботу ребенка и довольно виляет хвостиком, когда он подходит. Ну разве не милота?

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Метки: Видео   дети   животные   мальчик   милота   собака   
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