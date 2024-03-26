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Отомстил за всех мужчин

Отомстил за всех мужчин

Автор:
26 марта 2024 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   забавно   месть   муж и жена   
2393
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Не люблю ходить по магазинам со своей девушкой. Возможно, многие со мной не согласятся, и для них это хорошее развлечение. Однако для меня это часто мучение. Особенная проблема с походами по магазинам одежды.

Парень решил "отомстить" за всех - привел свою возлюбленную в строительный магазин.


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Метки: Видео   Прикол   Юмор   забавно   месть   муж и жена   
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11  комментариев
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18k
Сергей 48 минут назад
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0
a4totydumal 4 минуты назад
Мы с женой ходим по своим разным магазинам, когда приходим в ТЦ. Ну, или если мне не интересно, то она меня паркует в баре.
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16k
Alex 19 минут назад
Ну во-первых, этому тупому ролику уже лет сто. Во-вторых, мужикам совсем не обязательно ходить с бабьём по магазинам.
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3k
Pioner76 40 минут назад
Минус. За тупую постановку.
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6k
Харон ( Χάρων) Час назад
Выглядит как дебил...
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7
Дарья Сорокина Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Ну прям как ты в ТП со своей истерией, когда кучу твинков делал после бана основы))) Хотя нее, стоп! Тебя в неадекватности никто не переплюнет
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218
Андрей Час назад
Два литра компрессии, ))))))))) Плазму в телеке заменить!!!!!!!
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8k
Владимир Час назад
С юмором))
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443
gvg Час назад
И магазина уж такого в России нет.
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Автор по сусекам пошёл.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2051 пост (2006 в горячем)

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