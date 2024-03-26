Отомстил за всех мужчин

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Не люблю ходить по магазинам со своей девушкой. Возможно, многие со мной не согласятся, и для них это хорошее развлечение. Однако для меня это часто мучение. Особенная проблема с походами по магазинам одежды.
Парень решил "отомстить" за всех - привел свою возлюбленную в строительный магазин.
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