Мужчина с повышенной волосатостью

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Мужчина с большим количеством волос на теле заглянул к парикмахеру. Наверно очень обидно, когда при такой растительности на теле начинаешь лысеть.
Человек-свитер
Зато всю осень в футболке можно ходить.
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