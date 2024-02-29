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Мужчина с повышенной волосатостью

Мужчина с повышенной волосатостью

Автор:
29 февраля 2024 13:46
Метки: barber   Видео   волосы   люди   парикмахер   парикмахерская   
1000
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1

Мужчина с большим количеством волос на теле заглянул к парикмахеру. Наверно очень обидно, когда при такой растительности на теле начинаешь лысеть.

Человек-свитер

Зато всю осень в футболке можно ходить.

Источник:

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Метки: barber   Видео   волосы   люди   парикмахер   парикмахерская   
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7  комментариев
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5k
Наталья 46 минут назад
Пусть со спины на темечко зачёсывает)
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921
Андрей Граф 50 секунд назад
Лысые лучшие )))
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11k
Linuksoid Полчаса назад
Он не закончил эволюция или это уже новый вид человека на севере?
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19k
banzai7 37 минут назад
Это какой биологический вид?
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11k
Sasa 41 минуту назад
В холода зато тепло! )))
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