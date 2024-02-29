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Черный медведь вылез из вентиляции дома в Северной Каролине

Черный медведь вылез из вентиляции дома в Северной Каролине

Автор:
29 февраля 2024 09:58
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   вентиляция   животные   спячка   удивительно   
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Вероятно, медведь использовал вентиляционное отверстие как логово, чтобы согреться в зимние месяцы.

Никогда не знаешь, где могут зимовать медведи.

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Метки: Видео   Медведь   вентиляция   животные   спячка   удивительно   
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Гомерчик Час назад
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