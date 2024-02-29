Черный медведь вылез из вентиляции дома в Северной Каролине

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Вероятно, медведь использовал вентиляционное отверстие как логово, чтобы согреться в зимние месяцы.
Никогда не знаешь, где могут зимовать медведи.
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Метки: Видео Медведь вентиляция животные спячка удивительно
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