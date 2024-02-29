Профессор размазал современного блогера, который несет чушь

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Последнее время мы чаще прислушиваемся к каким-то странным блогерам, а не узнаем всю правду у экспертов и профессоров. А ведь именно они когда-то изучили все то, чем сейчас пользуются блогеры.
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А, вопрос опасного/безопасного контента давно на повестке, Мизулина мл. постоянно, чтото много про это говорит.
Но у него контент несколько... Неоднородный. В каких-то роликах подробно рассказывает, объясняет, в каких-то что-то подносится как само собой разумеющееся, хотя это прогуглить далеко не всегда просто. Помню, в один момент сказал про витамины какие-то, уже и не помню, то, что есть всего в двух экземплярах на весь интернет: статья с исследованием на елайбрери и отрывочно оцифрованный учебник, по которому я учился.
Р.С. Пойду салат нашинкую рекомендую - 4 огурца, 2 помидора , маленькую луковицу и 2 ложки сметаны, соль по вкусу.