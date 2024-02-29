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Профессор размазал современного блогера, который несет чушь

Профессор размазал современного блогера, который несет чушь

Автор:
29 февраля 2024 09:47
Сообщество : Еда
Метки: Видео   блогер   овощи   полезное   профессор   советы   
3752
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Последнее время мы чаще прислушиваемся к каким-то странным блогерам, а не узнаем всю правду у экспертов и профессоров. А ведь именно они когда-то изучили все то, чем сейчас пользуются блогеры.

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Метки: Видео   блогер   овощи   полезное   профессор   советы   
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48  комментариев
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39k
Александр 2 часа назад
К сожалению очень многие слушают всяких дебилов в тик-токах, но это не беда. Беда в том, что высеры малолетник тик-токеров воспринимаются как экспертные. И это печаль.
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96k
Доктор Джонс Минуту назад
Профессор очень умный и образованный человек...
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18k
тов.Suhov 7 минут назад
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1k
LisA 8 минут назад
очень хорошая серия роликов от Клима Александровича Жуков "эпоха интерпретаций" по этому поводу
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15k
info-kozirev 17 минут назад
М-да,дожили,уважаемые люди с профессорским статусом вынуждены поправлять всяких тупых тик-ток блогеров которые несут всякую дичь.
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11k
MPEG-8 24 минуты назад
Каждый свою "паству" окучивает.
А, вопрос опасного/безопасного контента давно на повестке, Мизулина мл. постоянно, чтото много про это говорит.
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35k
Korolev Полчаса назад
Сейчас и наука скатывается в мракобесие. Печаль...
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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3k
Оксид Бетона Полчаса назад
Очень большую ценность несут блогеры. Если их использовать как продукт питания, а потом как удобрение.
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189k
Men In Black Полчаса назад
Всякие дебилы из себя экспертов строят и такие же дебилы их слушают.
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877
adssaf afasffdsga Полчаса назад
@pr_dadali
Но у него контент несколько... Неоднородный. В каких-то роликах подробно рассказывает, объясняет, в каких-то что-то подносится как само собой разумеющееся, хотя это прогуглить далеко не всегда просто. Помню, в один момент сказал про витамины какие-то, уже и не помню, то, что есть всего в двух экземплярах на весь интернет: статья с исследованием на елайбрери и отрывочно оцифрованный учебник, по которому я учился.
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8k
Puans-on Полчаса назад
Да, посматриваю его, классный "дедушка"
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1k
K_II_T 43 минуты назад
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2k
Legat 44 минуты назад
Для любого взрослого человека, критически осмысливающего любую информацию, мнение дебилов всегда будет мнением дебилов.
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11k
Linuksoid Час назад
А этих высероделателей кто-то смотрит?
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1k
Александр Шевченко Час назад
Нести херню легче , чем бревно. Хреновый из него диетолог, помидоры вообще лучшие антиоксиданты , не люблю - но ем. И чем старше чем больше нужно и картошечки и огурчиков с помидорчиками , а с селедочкой так просто шикарно.

Р.С. Пойду салат нашинкую рекомендую - 4 огурца, 2 помидора , маленькую луковицу и 2 ложки сметаны, соль по вкусу.
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Блохер, это ты кусок бесполезного г-на! удались и забанься нах.
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8k
Oleg Час назад
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1k
raael13 Час назад
Как на профессора подписаться ?
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55
ГТА Форевер Час назад
"Последнее время мы чаще прислушиваемся к каким-то странным блогерам" - кто мы ? Я не прислушиваюсь...
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8k
tamin Час назад
Блоггер=дебил
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
самое смешное что люди которые кричат на каждом сайте что они не смотрят телевизор потому что там сплошной обман слушают как раз то таких блохеров и верят им как самому себе .
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