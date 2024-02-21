Турист пожалел, что выпил фруктовый коктейль от уличного «бармена» в Индии

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Блогер решил купить прохладный напиток у уличного «бармена» в Индии. Парень сделал несколько больших глотков и ночью пожалел об этом.
Всю ночь турист не мог уснуть из-за сильного пищевого отравления, сопровождавшегося рвотой и болями в животе.
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Они то с детства в этой грязи вертятся
- питьевая вода только из бутылки, которую открывают при тебе!
- ни каких коктейлей т.к. лед в них сделан из воды из под крана в лучшем случае.
- ни каких покупок у уличного фасдфуда. Еда только в проверенных местах, где питаются иностранцы, не местные.