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Турист пожалел, что выпил фруктовый коктейль от уличного «бармена» в Индии

Турист пожалел, что выпил фруктовый коктейль от уличного «бармена» в Индии

Автор:
21 февраля 2024 11:00
Метки: Видео   Индия   блогер   в мире   коктейль   турист   
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Блогер решил купить прохладный напиток у уличного «бармена» в Индии. Парень сделал несколько больших глотков и ночью пожалел об этом.

Всю ночь турист не мог уснуть из-за сильного пищевого отравления, сопровождавшегося рвотой и болями в животе.

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Метки: Видео   Индия   блогер   в мире   коктейль   турист   
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22  комментария
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22k
alexis 2 часа назад
Из Ганга он ещё не пил, сырой водицы?
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8k
Николай 7 минут назад
это чан из под туалета?
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3k
samtel 18 минут назад
Ссылка coub.com
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12k
Vampire 19 минут назад
Вот только такой водицей поить всех, кто стреляет по детсадам и школам.
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641
Const67 20 минут назад
Плавали - знаем))). Турция и вся юго восточная азия: уличная еда, напитки, лёд, фрукты во льду - гарантия отравления. То что на огне при тебе приготовили - то может и норм будет. Путешествуя - имейте в кармане суровый антибиотик для лечения ЖКТ...)))
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1k
Flint Полчаса назад
''Уличный Бармен'' Уже звучит как название триллера)
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Что индия, что пакистан. Ни за какие коврижки туда не поехал бы. Местные могут свои помои пить и есть, у них иммунитет. Да и паразитов они легче переносят. Турист должен пройти кучу прививок, да и то нет гарантии что будет здоров.
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Что для индуса чистая и святая вода- нормальному человеку смерть.
Они то с детства в этой грязи вертятся
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32k
Юрьевич Час назад
Это даже не ослиная моча, это что-то намного круче
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1k
Eugene Час назад
В таких странах надо пить только кипяченую воду и есть много чили и нихрена тогда не будет.
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12k
Б.Касторский Час назад
Индия делится на две части. И нет нет, это не связано с индуистами или вегетарианцами. А те кто могут пить воду из Ганга и ничего, у них желудки, наверное, как у стервятника, хоть сибирскую язву переварят. И тех, кто воду покупает только бутилированную и желательно испольного производства и питается только в проверенных ресторанах... или потом не спит до 5 утра в лучшем случае.
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3k
Сергей 2 часа назад
Когда едешь в Индию, еду и воду надо брать с собой. Ну или, на худой конец, готовить всё самому. Сам я там не был и хер меня туда заманишь.
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26k
Федор 2 часа назад
Человек решил рискнуть
и проиграл)) Он явно не знал три заповеди при покупки еды в юго-восточной азии:
- питьевая вода только из бутылки, которую открывают при тебе!
- ни каких коктейлей т.к. лед в них сделан из воды из под крана в лучшем случае.
- ни каких покупок у уличного фасдфуда. Еда только в проверенных местах, где питаются иностранцы, не местные.
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3k
Роман 2 часа назад
Давайте теперь из-за каждого засранца пост выкладывать.
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111
ruslan d 2 часа назад
Не страшней чем шаурма на Казанском
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111
ruslan d Федор 48 минут назад
Это сарказм
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14k
кот базилий 2 часа назад
Вода из реки Ганг была в коктеле.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Ещё бы очко этому индусу вылизал!
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883
no. 2 часа назад
премия дарвина подождет до следующего коктейля.
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7k
Кружок 2 часа назад
Юля Якубеня уже уронила сосиску?
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