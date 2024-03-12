"Чтобы распилить дерево пластиковым ножом, потребуется 9 часов"

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Если вы думаете, что занимаетесь чем-то бесполезным, то посмотрите это видео: блогер потратил 9 часов, чтобы распилить в лесу дерево пластиковым ножом.
Какое время — такие и лесорубы.
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Он получил просмотры. А что получили те, кто на это смотрели?
Да, польза в час маловата, но есть жеж!
Много дураков встречал, сам типа дурак, но про такого "БАОБАБА" прочёл впервые...