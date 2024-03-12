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Чтобы распилить дерево пластиковым ножом, потребуется 9 часов

Чтобы распилить дерево пластиковым ножом, потребуется 9 часов

Автор:
12 марта 2024 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Дерево   блогер   маразм   наши руки не для скуки   нечем занаться   пластиковый нож   
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Если вы думаете, что занимаетесь чем-то бесполезным, то посмотрите это видео: блогер потратил 9 часов, чтобы распилить в лесу дерево пластиковым ножом.

Какое время — такие и лесорубы.

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Метки: Видео   Дерево   блогер   маразм   наши руки не для скуки   нечем занаться   пластиковый нож   
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12  комментариев
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3k
Роман Час назад
"Если вы думаете, что занимаетесь чем-то бесполезным"
Он получил просмотры. А что получили те, кто на это смотрели?
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6k
Харон ( Χάρων) 11 минут назад
Этот даун его быстрее бы ПЕРЕГРЫЗ.
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30k
Aqueronte 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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6k
heta 21 минуту назад
Одним ножом перепилено? Крепкая, однако, пластмасса!
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78k
Viktor 39 минут назад
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812
Шурман 50 минут назад
Это примерно из этой серии :)
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4k
DVPET 59 минут назад
Почему это бесполезно? Результат есть? Есть. Польза есть? Есть.
Да, польза в час маловата, но есть жеж!
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Этот чувак создан для службы в армие .
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20k
Саш Час назад
"Чтобы распилить дерево пластиковым ножом, потребуется 9 часов"

Много дураков встречал, сам типа дурак
, но про такого "БАОБАБА" прочёл впервые...
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1k
Hornet Час назад
За это время мог бы бобра уговорить.
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38k
Андрей Иванов Час назад
Жить захочешь - не так раскорячишься
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