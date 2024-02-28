В Москве задержали мужчину, затеявшего стрельбу под звуки лезгинки

Компания молодых людей подъехала к ресторану, после чего "повеселила" его посетителей лезгинкой и стрельбой в воздух.
Вчера ночью во дворик ресторана на ул. Лесной в Москве заявилась компания. Из авто гостей раздавалась громкая музыка. Пассажиры вышли из машины и стали танцевать прямо на улице, а затем послышались выстрелы. Администратор ресторана сообщил, что стреляли не менее 10 раз, и хорошо, что в воздух. Этот инцидент испугал посетителей заведения, и к месту увеселения пьяных непрошенных гостей вызвали полицию.
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Стрелявшего задержали. Им оказался нетрезвый 22-летний молодой человек, который вообще не мог вспомнить, когда, зачем и из чего стрелял. Для выяснения обстоятельств нарушителя порядка забрали в отдел.
По факту стрельбы столичный СК возбудил уголовное дело по ст. "Хулиганство". Наверняка герой дня в ближайшее время извинится на камеру, что-то промямлит про кавказские обычаи или про то, что не знал о запрете стрельбы (как тот весёлый парень, устроивший стрельбу на свадьбе в Краснодаре).
А пока следователи отсматривают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают и допрашивают свидетелей произошедшего.
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А вот оформили бы ему десяточку и по пять компаньонам. Да штраф от 500т.р., а лучше от 1млн. Да ещё и при задержании ни нежно вели под ручки, а жестко в грязь положили и полежал бы он так минут сорок, пока всё оформят.
Вот тогда бы и уважали дети гор и закон и страну, где живут.