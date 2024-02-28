В Москве задержали мужчину, затеявшего стрельбу под звуки лезгинки

Стрелявшего задержали. Им оказался нетрезвый 22-летний молодой человек, который вообще не мог вспомнить, когда, зачем и из чего стрелял. Для выяснения обстоятельств нарушителя порядка забрали в отдел.

По факту стрельбы столичный СК возбудил уголовное дело по ст. "Хулиганство". Наверняка герой дня в ближайшее время извинится на камеру, что-то промямлит про кавказские обычаи или про то, что не знал о запрете стрельбы (как тот весёлый парень, устроивший стрельбу на свадьбе в Краснодаре).

А пока следователи отсматривают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают и допрашивают свидетелей произошедшего.