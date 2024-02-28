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В Москве задержали мужчину, затеявшего стрельбу под звуки лезгинки

В Москве задержали мужчину, затеявшего стрельбу под звуки лезгинки

Автор:
28 февраля 2024 08:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Москва   задержание   кавказцы   лезгинка   стрельба   
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Компания молодых людей подъехала к ресторану, после чего "повеселила" его посетителей лезгинкой и стрельбой в воздух.

Вчера ночью во дворик ресторана на ул. Лесной в Москве заявилась компания. Из авто гостей раздавалась громкая музыка. Пассажиры вышли из машины и стали танцевать прямо на улице, а затем послышались выстрелы. Администратор ресторана сообщил, что стреляли не менее 10 раз, и хорошо, что в воздух. Этот инцидент испугал посетителей заведения, и к месту увеселения пьяных непрошенных гостей вызвали полицию.


Стрелявшего задержали. Им оказался нетрезвый 22-летний молодой человек, который вообще не мог вспомнить, когда, зачем и из чего стрелял. Для выяснения обстоятельств нарушителя порядка забрали в отдел.


По факту стрельбы столичный СК возбудил уголовное дело по ст. "Хулиганство". Наверняка герой дня в ближайшее время извинится на камеру, что-то промямлит про кавказские обычаи или про то, что не знал о запрете стрельбы (как тот весёлый парень, устроивший стрельбу на свадьбе в Краснодаре).


А пока следователи отсматривают записи с камер видеонаблюдения, устанавливают и допрашивают свидетелей произошедшего.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Москва   задержание   кавказцы   лезгинка   стрельба   
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12  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Лишение гражданства его и его родственников высылка на родину после отсидки 10 лет. Эти дикари понимают только так .
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130
Ли Харви Освальд 23 минуты назад
Почему они около зоопарка не стреляют? Там же больше тех кто оценит
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14k
кот базилий 24 минуты назад
"Ээээ, ми проста шутиль" - штраф и "прасытэ"
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5k
Руслан Полчаса назад
Время сейчас непростое...Хрен пойми что за стрельба. Может террористы? Я к тому, что надо бы просто таких вот уродов отстреливать. Наряд применил оружие, ибо некогда разбираться охолощенный у него автомат (как в Краснодаре дачева) или травмат, или боевой ствол...Любое оружие применяемое не силовиками автоматически приравнивается к боевому с ликвидацией стреляющего. Потенциальная или реальная угроза жизни граждан и сотрудников по умолчанию. Тогда всё тихо-мирно станет сразу же.
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2k
Rodaslav 39 минут назад
Ля, до этих животных даже не доходит, что сейчас кругом все утыкано камерами, что найдут обязательно.
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71
Bubat 46 минут назад
когда же всю эту черномазую падаль отправят в горы,к шлюхам ,которые их высрали...???
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
53k
112
Dima Час назад
очередное животное с оружием
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12k
Том Сойер Час назад
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