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Милый подарок главе семейства

Милый подарок главе семейства

Автор:
09 января 2023 12:25
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   коты   котёнок   милота   новогодний подарок   новый год   подарок   позитив   
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Родные решили подарить мужчине на Новый год элегантного домашнего питомца - крошечного абиссинского котенка. Подарок оценил не только мужчина, но и пёс.
Позитивная встреча с новым четвероногим другом.

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Метки: видео   добро   коты   котёнок   милота   новогодний подарок   новый год   подарок   позитив   
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21  комментарий
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24k
Егор 2 часа назад
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11k
Джон Уик Час назад
У меня сейчас месячные Мейн-кунчики бегают. Кому надо?
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4k
Вячеслав Час назад
Сначала абиссинский котёнок, потом становится обоссынским наглым котом. Все они милые, пока мелкие, а потом вырастают, как у меня, одна обои куячит на стенах без ума и памяти, вторая заблевала всю хату.
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471
Бывалый Джон Уик 54 минуты назад
Да, нет, с простыми всё нормально. Я такого безродного, полосатого 8 лет назад на улице подобрал. Нормальный кот. Не гадит, курит только в окно, по праздникам выпивает, но тару сдает. Единственный недостаток, когда в 4 часа ночи в лоток сходит, потом целый час радостно тыгыдымит.
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
на 0:09 "пап иди сюда" и такой белый пёсель выплывает снизу

а потом как понял ситуёвину уф. это же белый ретривер? (псец "кобанчика" откормили ).
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1k
Мария Коненкова 2 часа назад
Ну всё, большому теперь покоя не будет. Малая его задерёт приставаниями и кусями. У меня сейчас растёт бандитка, 2,5 месяца, взрослого йорика затерроризировала. Он только спустя 3 недели к ней привык. Но веселее стало точно, теперь досуг явно разнообразнее, догонялки и борьба, шум-гам, потом сон крепче, и мелкой больше занятий, меньше вредительства.
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2k
Pioner76 2 часа назад
Ну плюс поставил, но постановка дешевая. По эмоциям мужик знал про подарок. Просто второй дубль сделали для тик тока.
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25k
Tata 2 часа назад
фишки на тик-ток становятся похожи.
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133
Хухрмухр Tata 2 часа назад
Ага,и еще больше тупых роликов.
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9k
Бритва 2 часа назад
абиссинский кот - он же всё абиссит! а белый медведь хороший.
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23k
Добрый Алабай 2 часа назад
Любят животин в этой семье. Алабайскую собаку сильно откормили. И не надо говорить, что это кость пушистая.
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