Милый подарок главе семейства

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Родные решили подарить мужчине на Новый год элегантного домашнего питомца - крошечного абиссинского котенка. Подарок оценил не только мужчина, но и пёс.
Позитивная встреча с новым четвероногим другом.
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а потом как понял ситуёвину уф. это же белый ретривер? (псец "кобанчика" откормили ).